Son dakika! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti!

08 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:33

Son dakika haberi: 34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Milli basketbolcu İlkan Karaman, geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.

Karaman, Türkiye'de Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB ve Çayırova formalarını giymişti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.