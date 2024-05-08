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Son dakika! Fenerbahçe THY Euroleague'de Final Four'da!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 22:27 - Güncelleme : 08 May 2024 22:32
Son dakika! Fenerbahçe THY Euroleague&#039;de Final Four&#039;da!

THY EuroLeague çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, serinin 5. ve son maçında Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

THY EuroLeague çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaştı.

Fenerbahçe Beko serinin final maçında konuk olduğu Monaco'yu 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da yapılacak.

FENERBAHÇE TARİHİ GEÇTİ!

EuroLeague tarihinde, play-off serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.

RAKİP ERGİN ATAMAN'IN PANATHINAIKOS'U

Fenerbahçe'nin Final Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos oldu.

Son dakika! Fenerbahçe THY Euroleague'de Final Four'da! - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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