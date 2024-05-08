Son dakika! Fenerbahçe THY Euroleague'de Final Four'da!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 22:27 - Güncelleme : 08 May 2024 22:32
THY EuroLeague çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, serinin 5. ve son maçında Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.
THY EuroLeague çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaştı.
Fenerbahçe Beko serinin final maçında konuk olduğu Monaco'yu 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.
Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da yapılacak.
FENERBAHÇE TARİHİ GEÇTİ!
EuroLeague tarihinde, play-off serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.
RAKİP ERGİN ATAMAN'IN PANATHINAIKOS'U
Fenerbahçe'nin Final Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos oldu.
Kaynak: tgrthaber.com