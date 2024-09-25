Son dakika! Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: "A Milli Takım'a sporcu göndermiyoruz!"

25 Eylül 2024 13:30 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:33

Son dakika haberi: Panathinaikos Başantrenörü Ergün Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçından sonra tribünlere, derbiye atıfta bulunarak yaptığı '3-1' hareketinden dolayı Fenerbahçe camiasından özür diledi. Ataman'ın bu özrü Fenerbahçe cephesinden karşılık bulmadı. Sarı-lacivertliler, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, görevde olduğu müddetçe milli takıma sporcu göndermeme kararı aldı. İşte detaylar...

A Milli Erkek Basket Takımı Başantrenörü Ergin Ataman​, çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos​'un Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray​ ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı tribünlere hafta sonu Trendyol Süper Lig'de oynanan derbiyle ilgili bir gönderme yapmıştı

Bu hareketin gündem olmasının ardından Ataman, Fenerbahçe​ camiasından özür diledi.

"RAHATSIZLIĞIN FARKINDAYIM, ÖZÜR DİLERİM"

Ergin Ataman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şeklide basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında oluşturduğu rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

FENERBAHÇE'DEN ERGİN ATAMAN'A TEPKİ!

A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

"BİR CAMİAYA YARANMAK UĞRUNA..."

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

"ÖZÜR TARAFIMIZCA YOK SAYILMAKTADIR"

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

"A MİLLİ TAKIM'A SPORCU GÖNDERMİYORUZ!"

‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.