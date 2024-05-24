Son dakika! Panathinaikos'a kaybeden Fenerbahçe Beko final şansını kaçırdı!

24 May 2024 19:32 - Güncelleme : 24 May 2024 21:16

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Berlin'de ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları birbirine girdi

Berlin'de ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları birbirine girdi

THY EuroLeague Final Four ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Berlin'de karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükseldi.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Temsilcimiz bu akşam oynanacak Real Madrid-Olympiakos maçının kaybedeniyle üçüncülük maçı oynayacak.

Karşılaşmanın kazananı finalde Panathinaikos ile kupayı kazanmak için parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN DEV DESTEK

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya çoğunluğu Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar olmak üzere sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Gün boyu Alexanderplatz meydanında toplanan taraftarlar daha sonra Uber Arena etrafına gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Panathinaikos'u desteklemek için maça gelen Yunan taraftarlarla Türk taraftarlar, uzun süre birbirlerine karşılık vererek tezahürat yaptı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE OLAYLAR ÇIKTI

Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri almasına karşın maç öncesinde taraftarlar arasında olaylar meydana geldi.

Türk ve Yunan taraftarların birbirlerine attıkları yabancı cisimler sebebiyle yaralananlar olurken, polis çok sayıda taraftarı gözaltına aldı.

Yaşanan olaylar sebebiyle Berlin polis teşkilatı açıklama yaptı.

MAÇ 25 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Biletsiz giriş yapan taraftarlar tespit edildikten sonra salondan çıkarıldı. Polis daha sonra salona girişleri yeniden açtı. Birçok taraftar, maçın 25 dakika geç başlamasına rağmen, karşılaşma başladıktan sonra salona girebildi.

TARAFTARLAR SALON ETRAFINDA BİLET ARADI

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarını izlemek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarlar, Uber Arena'nın etrafında ellerine aldıkları kartonlarla bilet aradı.

Bilete ihtiyacı olduklarını birçok farklı dilde, çeşitli ebatlardaki kartonların üzerine yazarak duyuran Türk, Yunan ve İspanyol vatandaşlar, taraftar gruplarının içerisinde girerek bilet aradıklarını herkese duyurdu.

HİDAYET TÜRKOĞLU KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi izledi.

Sabah saatlerinde Berlin'e gelen Türkoğlu, pazar günü oynanacak final ve üçüncülük karşılaşmalarını da takip edecek.

PANATHİNAİKOS 12 YIL SONRA

Yunanistan ekibi Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'de parkeye çıktı.

Avrupa Ligi Kupası'nı 6 kez kazanan yeşil-beyazlı takım, son olarak 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen finallerde boy göstermişti.

Yunanistan ekibi, o tarihten sonra ilk kez Türk başantrenörü Ergin Ataman yönetiminde Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Panathinaikos'un son mücadele ettiği Dörtlü Final'de CSKA Moskova'yı 62-61 yenen Olympiakos şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. İki ezeli rakip Panathinaikos ve Olympiakos, 12 yıl sonra tekrar bir arada Dörtlü Final'de yer aldı.

DÖRTLÜ FİNAL GÖRSEL ŞÖLENLE BAŞLADI

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede dans ve ateş şovları yapıldı.

Lazer gösterisinin salonda farklı bir ambiyans oluşturduğu şölen, iki takım taraftarlarından alkış aldı.