Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde şampiyon Fenerbahçe!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla yenerek seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde bugün Serinin beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

Zorlu maçta tüm çeyrekler rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1 kazanarak üst üste ikinci kez ligde şampiyon oldu.

FENERBAHÇE SEZONU 3 KUPAYLA KAPATTI

Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde, Türkiye Kupası'nda ve Euroleague'de şampiyonluk yaşayarak sezonu treble yaparak kapattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.