Türkiye, U18 Avrupa Şampiyona maçında Fransa'ya kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 23:41 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:45
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.
Milli takım klasman maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com