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Türkiye, U18 Avrupa Şampiyona maçında Fransa'ya kaybetti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 23:41 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:45
Türkiye, U18 Avrupa Şampiyona maçında Fransa&#039;ya kaybetti!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.

Milli takım klasman maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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