Zeljko Obradovic'ten Aziz Yıldırım açıklaması!

01 Kasım 2024 23:46 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:49

EuroLeague'in 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Sırp takımı Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu. Açıklamasında eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında gelen soruya ise, "Onunla vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. O, çok özel. Aramızdaki özel ilişkiyi herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Partizan​ Başantrenörü Zeljko Obradovic, temsilcimiz Fenerbahçe​ Beko​'nun 3 sayılık atışlarda çok kabiliyetli olduğunu ve sarı-lacivertlileri durduramadıklarını açıkladı.

"MAÇTA TAKIMIMIN ENERJİSİ YOKTU"

Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Obradovic, "Fenerbahçe çok iyi bir oyun çıkardı. Tebrik ediyorum. Üçlük yüzdeleri çok iyiydi. 19 üçlük attılar. Onları durduramadık. İki gün önce maç oynamıştık. Bu bir bahane değil ama bu maçta takımımın enerjisi yoktu." dedi.

"O ÇOK ÖZEL"

Fenerbahçe'de görev yaptığı süreçte 5 yıl beraber çalıştığı sarı-lacivertli kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım​ ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili Sırp başantrenör, "Onunla vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. O, çok özel. Aramızdaki özel ilişkiyi herkes biliyor. Fenerbahçe taraftarına da beni çok güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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