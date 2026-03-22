2026 Survivor Beyza Gemicinin sevgilisi Kerimhan Duman kimdir? Kerimhan Duman kaç yaşında, mesleği ne?

2026 Survivor Ünlüler Gönülllüler sezonunda yarışan Beyza Gemici, gerek oyundaki performansları gerek de gündem olan açıklamalarıyla kendinden bahsettirmeye devam ediyor. Survivor programındaki son iletişim ödülünü Gönüllülerin kazanmasıyla beraber yarışmacıların sevdiklerinden aldıkları mektuplar, sevinç dolu dakikalar yaşatırken mektup sahiplerinin dikkat çeken isimlerinden birisi de Arka Sokaklar oyuncusu Kerimhan Duman oldu. Gelen mektupla beraber yarışmacı Beyza Gemici'nin sevgilisinin Arka Sokaklar dizisinin Tokmak kafası Kerimhan Duman olduğu ortaya çıktı. Peki 2026 Survivor yarışmacısı Beyza Gemicinin sevgilisi Kerimhan Duman kimdir?

SURVİVOR BEYZA GEMİCİNİN SEVGİLİSİ KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve döneminin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da oynayan Kerimhan Duman, Survivor'da Beyza Gemici'nin sevgilisi olduğu öğrenildiğinden beri arama motorunda ismi sıklıkla aratılanlar arasında geliyor.

Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser’in oğlu “Tokmak Kafa” rolü ile tanınan oyuncu ve hukukçu Kerimhan Duman'ın özel hayatına dair en yaygın bilinen detay ise; ünlü oyuncusunun daha 10 yaşında iken televizyon ekran yolculuğunun başlamış olmasıdır.

KERİMHAN DUMAN NERELİ, HANGİ OKULLARI OKUDU?

13 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Kerimhan Duman'ın memleketi Kahramanmaraştır.

İstanbul’da büyüyüp yetişmesine rağmen memleket bağını koruduğu bilinen genç ismin kariyeri yalnızca oyunculukla sınırlı değildir.

İyi bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda hukuk fakültesinden mezun olan başarılı da bir avukattır.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kerimhan Duman, oyunculuk alanında ise Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi’nden mezun olmuştur.

KERİMHAN DURAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER:



2026 yılı itibariyle Kanal D'nin iddialı dizisi Arka Sokaklar'daki oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam eden Kerimhan Duran, dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ve Oya Okar gibi isimlerde beraber rol alıyor.

Ünlü oyuncu daha önceden de televizyon ekranlarında 'Kara Para Aşk' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.