Biyografi
 Ebrar Oral

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Filistine zulmeden İsrailliler tarafından gözaltına alınan gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın son durumu sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Bölgede meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için İİlyas Efe Ünal ile beraber İsrail'e giden Adem Metan'ın kim olduğu, hayatı ve meslek kariyeri arama motorunda sıklıkla aratılan başlıklar arasında geçiyor. Peki Adem Metan kısaca kimdir, Adem Metan'ın meslek kariyerinde imza attığı önemli çalışmaları neler? Adem Metan evli mi, kaç çocuğu var? İşte Adem Metan'ın hayatı ile ilgili tüm merak edilenler:

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?
Fatimatüzzehra Maslak
04.03.2026
04.03.2026
Filistin ve İsrail arasında yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına takip etmek için bölgeye giden Türk gazeteciler, duyurduğu haberle medya dünyasında büyük bir kaygıya neden oldu. Gazeteci Adem Metan ile Genel Yayın Yönetmenliği yapan İlyas Efe Ünal'ın gözaltına alınması, arama motorunda ünlü gazetecinin özel hayatı ile birlikte kariyerine yönelik yapılan araştırmaların da hız kazanmasına neden oldu. Ortalama 4 saat kadar gibi bir süreçle birlikte gözaltına alınan Adem Metan'ın kimliği, kariyeri, evlilik hayatı gibi daha birçok yönü araştırılmaya başlandı. Peki gazeteci Adem Metan kimdir, Adem Metan hiç evlendi mi? Adem Metan'ın meslek hayatındaki başarıları neler? İşte Adem Metan'ın özel hayatına yönelik en çok merak edilen konuların detayları:

İSRAİLLİLER ADEM METAN'I NEDEN GÖZALTINA ALDI?

4 Mart Çarşamba günü 2026 tarihi itibarıyla İsrail güçleri tarafından nedensiz bir şekilde gözaltına alındığı bilinen gazeteci Adem Metan ile Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın son durumu başta sevenleri olmak üzere tüm medya dünyasında merakla takip ediliyor.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

İsrail-Filistin arasında meydana gelen gelişmelere daha yakından hakim olup bilgi alabilmek amacıyla İsrail'e giden Adem Metan, aktif kullandığı yüksek takipçili Instagram hesabında 4 saat boyunca zorla tutulduklarını ve ne zaman serbest kalacaklarının şuan için belirsiz olduğunu duyurarak, sevenleri arasında büyük bir paniğe neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINAN ADEM METAN'DAN SON DURUM GÜNCELLEMESİ GELDİ!

İlyas Efe Ünal ile beraber İsrail'de gözaltına alınan Adem Metan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni gönderi ile kendisini merak edenleri rahatlattı.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Gazeteci Adem Metan, Instagram hesabında, "Mısır üzerinden İsrail'e geçişte, tüm evraklarımız ve resmi onaylarımız eksiksiz olmasına rağmen pasaport kontrolde durdurulduk. 6 saat boyunca ayrı noktalarda, detaylı ve oldukça sorgulayıcı bir şekilde bekletildik. Hem ben hem de Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'a neden geldiğimiz konusunda defalarca sorgulandık. Şuan serbest bırakıldık ve Tel Aviv'e doğru yola çıkıypruz. Süreci not düşmek istedim. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran'a teşekkür ediyoruz." bilgilendirmesinde bulundu.

ADEM METAN KİMDİR, ADEM METAN KAÇ YAŞINDA?

Özellikle de son birkaç saattir ismi medya dünyasında gündemde olan gazeteci Adem Metan, 1987 senesinde Ordu’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Küçüklükten beri tek hayali radyo yayıncılığı yapmak olan Adem Metan,
2007 yılı ile beraber çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve radyo yayıncılığı alanında önemli başarılar elde etmiştir.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Çocukluk hayali olan radyo yayıncılığına girişmeden önce en yakınları olan çekirdek ailesi dahil herkes onu bu anlamda caydırmaya çalışsa da Metan, hayallerine daha sıkı sarılarak radyo yayınclığı yapma konusunda ısrarcıydı.

ADEM METAN NERELERDE ÇALIŞTI? METAN'IN ÇALIŞTIĞI KANALLAR HANGİLERİYDİ?

Meslek hayatındaki kariyeri boyunca Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D’de yaptığı show programlarıyla ismini dinleyicilere duyuran Adem Metan, 2020 yılında radyo programları yapmayı kendi isteği ile bırakmış ve dünyaca ünlü sosyal medya ve çevrimiçi video paylaşım platformu olan Youtube'da kendine bir kanal kurmuştur.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Kurduğu Youtube kanalında özel içerikler üreten Adem Metan, yoğun tempoda geçen koşuşturmalı günleri bir yana diğer yandan da yardımseverliği ile gönülleri fethediyordu.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Gazeteci Adem Metan, başta Van Depremi ve Soma Faciası olmak üzere ülkecek büyük bir yıkım yaşadığımız zorlu süreçte birden fazla sayıda yardım kampanyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında öncü kişilerden olmuştur.

ADEM METAN, ÖZEL İÇERİK ÜRETTİĞİ YOUTUBE YAYINLARINDA HANGİ İSİMLERİ KONUK ALDI?


2020 yılından bu yana dijital yayıncılığın gelişmesinde etken kişilerden olan Adem Metan, açtığı Youtube kanalında birbirinden özel ve kıymetli isimleri ağırlayarak; siyasetten teknolojiye, sanattan spora kadar oldukça geniş bir yelpazede tuttuğu içeriklerini yayınladığı programlar sayesinde milyonlara ulaştırdı.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Özellikle Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan, Cüneyt Özdemir ve Hakan Çelik ile yaptığı röportajlar, o zamanlar döneminin en çok tık alan videolarından olarak rekor kırmıştı.

ADEM METAN'IN RADYO KARİYERİNDEKİ BAŞARILI ÇALIŞMALARI:

39 yaşında olup meslek hayatına Radyo yayıncılığı ile başlayan Adem Metan, 2007 yılı itibariyle ülkenin en popüler radyo programlarında sunuculuk yaparak, kariyerindeki üsütn başarısını zirve noktaya taşımıştı.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?

Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM, Radyo D kanallarında show programlarının sunuculuğunu yapan Adem Metan, ülke içerisindeki tanınırlığını özellikle de Adem Metan Show adlı programla sağlamıştı.

ADEM METAN'IN EVLİLİK HAYATI MERAK EDİLDİ! ADEM METAN'IN EŞİ KİM, ÇOCUKLARI VAR MI?

39 yaşındaki gazeteci Adem Metan'ın özel hayatına yönelik en çok araştırılan ve merak edilen konulardan birisi de; Metan'ın evlenip evlenmediğine dairdir. Yayınlanan bilgilere göre; Adem Metan'ın evli olduğu ancak, özel hayatını profesyonel kariyerinden ayrı tuttuğu için kiminle evli olduğu ya da çocuklarının bilgileri paylaşılmadığı bilinmektedir.

Adem Metan kimdir, kaç yaşında? Adem Metan evli mi, nerede çalışıyor?
