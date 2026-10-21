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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:20

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partili?

Ahmet Eşref Fakıbaba yaptığı açıklamada hem İYİ Parti’den hem de milletvekili görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara milletvekili olarak görev Fakıbaba, kariyerinde daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştı. Farklı partilerde üstlendiği siyasi görevlerle dikkat çeken Fakıbaba’nın siyasi kariyeri 2004 yılında girdiği yerel seçimlerde AK Parti’den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilmesiyle başlamıştı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? İşte, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın hayatı ve kariyeri…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partili?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:20

Ahmet Fakıbaba siyasi kariyerinde , Saadet Partisi ve ’de çeşitli görevler üstlendi. Belediye Başkanı olarak iki dönem görev yapan Fakıbaba, 2017 yılının Temmuz ayında 65. hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev almıştı. 2022 yılında AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, aynı tarihte İYİ Parti’ye katılmıştı. İYİ Parti Başkanı ’nun istifa çağrısının ardından İYİ Parti’deki görevinden istifa etti. İşte, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın siyasi hayatı…

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?


İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu. Cerrahi uzmanlığını 1982'de tamamlayan Fakıbaba, çeşitli hastanelerde hekimlik ve başhekimlik yaptı.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partili?

2004 yılında AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilerek siyasete adım attı. 2009'da bağımsız aday olarak yeniden belediye başkanı seçildi. Daha sonra AK Parti'ye dönen Fakıbaba, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerinin yanı sıra genel cerrahi uzmanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba,  Tıp eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamış, uzmanlık eğitimini ise İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesinde almıştır.

AHMET EŞREF FAKIBABA’NIN BULUNDUĞU GÖREVLER

2004: Şanlıurfa Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

2009: Siyasi parti desteği olmadan, bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanıp belediye başkanlığı görevini sürdürdü.

2013: AK Parti’ye katıldı.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partili?

2015 ve 2018: Genel seçimlerde AK Parti listelerinden Şanlıurfa milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2017 - 2018: Kabinede yer alarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.

2022: AK Parti ile yollarını ayırma kararı alarak İYİ Parti’ye katıldı.

2023: Yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Ekim 2026: Hem İYİ Parti üyeliğinden hem de milletvekilliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

 

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partili?

 

ETİKETLER
#Şanlıurfa
#İyi Parti
#AK Parti
#müsavat dervişoğlu
#Ahmet Fakıbaba
#Biyografi
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