Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun özel hayatı merak edildi

Ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son zamanlarda arama motorunda sıklıkla aratılan isimlerden biri olarak karşımıza geliyor. İş dünyasındaki geçmişi ve magazin gündemine konu olan olaylarıyla adından bahsettiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalar hız kazanıyor. Peki iş dünyasının tanınan cemiyetlerinden olan Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Alaattin Kadayıfçıoğlu kaç yaşında, Kadayıfçıoğlu'nun sevgilisi var mı? İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'na dair merak edilen kariyeri ve diğer detayları:

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ülke içerisinde özellikle de yatçılık, denizcilik ve enerji alanlarında önemli çalışmalara imza atmış olan Kadayıfçıoğlu ailesinin bireylerinden olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, aslen Diyarbakırlı'dır.

İş dünyasında elde ettiği ticari başarıların yanı sıra spor yatırımlarıyla da ilgilendiği bilinen Kadayıfçıoğlu, deniz taşımacılığı alanında öne çıkan Bilka Denizcilik Sanayi şirketlerinde aktif bir şekilde görev almaktadır.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU’NUN SEVGİLİSİ VAR MI?



Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun en az iş hayatı kadar özel hayatı da arama motorunda aratılan başlıklardan biri oluyor. Magazin dünyasında ismi gündeme gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şuan sevgilisinin olup olmadığı oldukça merak edilenler arasında. Peki iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun beraber olduğu biri var mı?

Geçmiş dönemlerde Türk sinemasının tanınan isimlerinden olan Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı birliktelikten sonra, gönlünü Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptıran Kadayıfçıoğlu'nun şimdilerde bir sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

Ünlü ikilinin beraberliğ uzun süre magazin gündeminde kalmış fakat daha sonra ayrıldığı yönündeki çıkan haberlerle medyaya yansımıştır.