Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

Günümüzün hukuk alanındaki duayen isimlerinden olan Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu Alinur Velidedeoğlunun acı haberi bugün geldi. Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan 73 yaşındaki ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu'nun ölüm haberi, sanat ve iş dünyasında büyük ses getirerek derin bir kedere sebep oldu. Film yapımcısı ve medya girişimcisi alanında önde gelen isimlerden olan Alinur Velidedeoğlu vefat haberi sonrası başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenleri sosyal medya hesaplarından veda paylaşımlarında bulundular. Peki film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun ölüm sebebi neydi, hasta mıydı?

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

1953 yılında Amerika'da doğduğu bilinen ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, kariyerinin en önemli yıllarını gençlik döneminde Türkiye'de yapmıştır.

Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda ünlü markanın reklam filmlerini çekerek, sloganları ve melodileri ile seneler boyu akıllarda kalan Velidedeoğlu, meslek kariyerindeki ilk başlangıcına İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi'nde Grafik Tasarım bölümünü okuyarak aldığı başarılı notlarla mezuniyetini tamamlayan Alinur Velidedeoğlu, ilk reklam filmini 18 yaşındayken çekmiştir.

Genç yaşına rağmen başarılı projeleriyle reklam dünyasının konuşulur isimlerinden olan Velidedeoğlu, ülkenim en büyük reklam, tanıtım ve iletişim kuruluşlarından biri olan Saatchi & Saatchi’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını sürdürmekteydi.

Reklamcılık alanındaki üstün performansının yanı sıra sinema dünyasında da kendini gösteren Velidedeoğlu Osmanlı Teğmeni", "Harvardlı Adam" ve "Siyah Beyaz" gibi filmlerin yapımcılığını gerçekleştirdi.

YAPIMCI ALİNUR VELİDEDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Reklamcılık alanında oldukça başarılı projeleri bulunarak sektörde öncü isimlerden olan Alinur Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle hayatının sonlandığı biliniyor.