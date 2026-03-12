Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

Türk reklam dünyasının tanınır isimlerinden olan başarılı film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Peki yapımcı Alinur Velidedeoğlu kimdir, kaç yaşında ?Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı var mıydı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 23:00

Günümüzün hukuk alanındaki duayen isimlerinden olan Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu Alinur Velidedeoğlunun acı haberi bugün geldi. Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan 73 yaşındaki ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu'nun ölüm haberi, sanat ve iş dünyasında büyük ses getirerek derin bir kedere sebep oldu. Film yapımcısı ve medya girişimcisi alanında önde gelen isimlerden olan Alinur Velidedeoğlu vefat haberi sonrası başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenleri sosyal medya hesaplarından veda paylaşımlarında bulundular. Peki film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun ölüm sebebi neydi, hasta mıydı?

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

1953 yılında Amerika'da doğduğu bilinen ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, kariyerinin en önemli yıllarını gençlik döneminde Türkiye'de yapmıştır.

Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda ünlü markanın reklam filmlerini çekerek, sloganları ve melodileri ile seneler boyu akıllarda kalan Velidedeoğlu, meslek kariyerindeki ilk başlangıcına İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında gerçekleştirdi.

Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

Marmara Üniversitesi'nde Grafik Tasarım bölümünü okuyarak aldığı başarılı notlarla mezuniyetini tamamlayan Alinur Velidedeoğlu, ilk reklam filmini 18 yaşındayken çekmiştir.

Genç yaşına rağmen başarılı projeleriyle reklam dünyasının konuşulur isimlerinden olan Velidedeoğlu, ülkenim en büyük reklam, tanıtım ve iletişim kuruluşlarından biri olan Saatchi & Saatchi’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını sürdürmekteydi.

Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

Reklamcılık alanındaki üstün performansının yanı sıra sinema dünyasında da kendini gösteren Velidedeoğlu Osmanlı Teğmeni", "Harvardlı Adam" ve "Siyah Beyaz" gibi filmlerin yapımcılığını gerçekleştirdi.

YAPIMCI ALİNUR VELİDEDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Reklamcılık alanında oldukça başarılı projeleri bulunarak sektörde öncü isimlerden olan Alinur Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle hayatının sonlandığı biliniyor.

Alinur Velidedeoğlu kimdir, neden öldü? Ünlü film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'nun hastalığı neydi?

ETİKETLER
#ölüm nedeni
#Kalp Yetmezliği
#Reklamcılık
#Alinur Velidedeoğlu
#Film Yapımcısı
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.