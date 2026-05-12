Bir döneme damga vuran dizilerden olan 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Alp Balkan'ın özel hayatı izleyiciler arasında merakla araştırılıyor. Türk televizyon dünyasında iz bırakan en önemli oyunculardan biri olarak karşımıza çıkan oyuncu Alp Balkan, rol aldığı dizilerde sergilemiş olduğu üstün oyunculuk performansıyla bu başarısını herkese kanıtlıyor. Oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Alp Balkan'ın ekran önündeki başarıları aşikar iken özel hayatında nasıl birisi olduğu, evlilik hayatı, televizyon projeleri ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler de hayranları arasında merak konusu oluyor. Peki 'Eczacı Bahadır' rolü ile büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Alp Balkan gerçekte kimdir, kaç yaşındadır? Alp Balkan'ın özel hayatına dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Alp Balkan kimdir, kaç yaşında? Alp Balkan evli mi, hangi dizilerde oynadı? Alp Balkan'ın özel hayatı merak edildi 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle tanınan usta oyuncu Alp Balkan'ın özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Alp Balkan, 1 Ocak 1970 doğumludur. Sanat kariyerine oyunculuk ve müzik alanında 1992 yılında başlamıştır. 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınmıştır. 'Mahallenin Muhtarları'ndaki başarısının ardından 'Belalı Baldız', 'Yusuf Yüzlü' ve 'Davetsiz Misafir' gibi dizilerde de rol almıştır.

ALP BALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Birçoğumuzun 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' kimliğiyle tanıdığı oyuncu Alp Balkan, 1 Ocak 1970 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Usta oyuncu Alp Balkan'ın evlilik yapıp yapmadığı bilinmemektedir. Bununla birlikte arama motorunda ünlü ismin memleketinin neresi olduğuna ilişkin herhangi bir spesifik bilgi de bulunmamaktadır.

Sanat kariyerine ilk adımını oyunculuk ve müzik alanında atarak, 1992 senesinde yayın hayatına önemli bir başlangıç yaptı.

Ekranlardaki oyunculuk yeteneğini 10 sene boyunca rol aldığı yapım fırtına gibi estirerek herkese kanıtladı.

Televizyon projeleri arasındaki ilk en önemli çıkışını 'Mahallenin Muhtarları' dizisi ile yakalayan usta isim, yıllardır özlem duyduğumuz mahalle kültürünün içinde doğrucu ve yardımsever genç profili ile akıllarda kaldı.

ALP BALKAN KİMLERLE ÇALIŞTI? ALP BALKAN'IN BERABER ÇALIŞTIĞI KİŞİLER...

Ünlü isim 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle ön plana çıksada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik kariyerinde de etkin isimlerle çalışıp başarısını göstermiştir.

Müzik dünyasında birbirinden önemli sanatçının sahne ve albümünde vokalistlik yapan Alp Balkan, özellikle de Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ve Tarkan'la yaptığı çalışmalar hayran kitlesini arttırmıştı.

ALP BALKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?

Televizyon dünyasında birden fazla sayıda önemli bir projede yer alarak, ekranların sevilen oyuncusu haline gelen Alp Balkan, Mahallenin Muhtarları'ndaki başarısından sonra 'Belalı Baldız', 'Yusuf Yüzlü' ve 'Davetsiz Misafir' gibi farklı yapımlarda da kendini gösterdi.