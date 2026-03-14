Sosyal medyada viral olan “Beni Al” parçası, müzik listelerinde ve dijital platformlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Şarkının sahibi olan Ankara Echoes, Instagram ve TikTok videolarında kullanılan bu parça sayesinde kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Dinleyiciler, duygusal melodisi ve akılda kalıcı sözleriyle öne çıkan “Beni Al” şarkısının ardından grubun kim olduğu ve müzik kariyerine nasıl başladığı gibi detayları merak ediyor. Peki, Ankara Echoes kimdir? Instagram’ın popüler şarkısı “Beni Al” şarkısı kime ait?

ANKARA ECHOES KİMDİR?

Ankara Echoes, müzik dünyasında merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Kendilerini “Ankara Anatolian Project” olarak tanımlayan kolektif, Anadolu halk müziğinin geleneksel tınılarını modern dokunuşlarla bir araya getirerek özgün bir müzik anlayışı ortaya koyuyor.

Grup, çalışmalarında Anadolu’nun köklü müzik mirasını günümüz sound’larıyla harmanlamayı amaçlıyor. “Zamansız yankılar” olarak tanımladıkları bu yaklaşım sayesinde hem geleneksel hem de modern müzik dinleyicilerine hitap eden bir tarz oluşturuyorlar. Özellikle dijital platformlarda hızla yayılan parçaları sayesinde kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardılar.

Ankara Echoes’un bir yapay zeka projesi olduğu yönündeki iddialarla da gündeme geldi. Grup, yapay zekayı şarkı üretmek için kullanmadıklarını özellikle vurguladı. Teknolojiyi yalnızca üretim süreçlerini hızlandıran bir araç olarak gördüklerini belirten Ankara Echoes, şarkıların söz ve müziklerinin tamamen grup üyelerine ait olduğunu ifade etti.

ANKARA ECHOES GRUP ÜYELERİ KİMDİR?

Ankara Echoes grup üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Mertkan Erkan (Kurucu)

Eşref Koçak

Sami Özgün Aksüyek

İzel Susam

Feraner

Paraz

Emre Gürsoy

ANKARA ECHOES KURUCUSU MERTKAN ERKAN KİMDİR?

Mertkan Erkan, 1995 Ankara doğumlu olan Erkan, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ses sanatçısı, besteci, yapımcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Mertkan Erkan, Çukur dizisi için bestelenen şarkılar ve Benim Varoş Hikayem belgesel filminin müzikleriyle adından söz ettirmiştir. Show TV’de yayınlanan ‘’Rüya Gibi’’ dizisinde Onu Gördüğümden Beri adlı şarkılarının yer almasıyla geniş kitlelere ulaşan Ankara Echoes ile Mertkan Erkan, Anadolu müziğine yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

INSTAGRAM’IN POPÜLER ŞARKISI “BENİ AL” ŞARKISI KİME AİT?

Sosyal medya platformunda en çok paylaşılan şarkılar arasında bulunan Beni Al şarkısı, Ankara Echoes aittir. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan şarkının sözleri paylaşılıyor.