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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:28

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

Birbirinden başarılı eserleriyle edebiyat dünyasının usta isimleri arasına ismini yazdıran Anne Carson'ın kişisel yaşantısı merak edildi. Şiirler, denemeler, eleştiri yazıları ve romanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Anne Carson'ın eserleri de araştırılmaya başlandı. Peki, Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:28

Klasik şiirle düzyazı, deneme, felsefe ve kurguyu bir araya getiren Anne Carson, birbirinden başarılı eserleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle antik yazarlardan ilham alan ve onların eserlerini modern İngilizceye çeviren Anne Carson, edebiyat dünyasının usta isimleri arasında bulunuyor. Şiirler, denemeler, eleştiri yazıları ve romanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Anne Carson'ın kariyeri kadar kim olduğu da merak ediliyor. Eserleriyle büyük merak uyandıran Anne Carson'ın şiirleri ve kitapları araştırılıyor. Peki, Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri? Anne Carson hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Anne Carson'a dair bilinmeyenler...

ANNE CARSON KİMDİR?

Dünya edebiyatının en özgün şairlerinden biri olan Anne Carson, şair, deneme yazarı, çevirmen, klasikçi ve profesördür. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'ne sahip olan Carson, şiir, deneme, çeviri ve klasik edebiyatı bir araya getiren kendine özgü eserleriyle dünya çapında tanınmaktadır. Özellikle Antik Yunan edebiyatından esinlenen Carson, klasik metinleri modern dünyaya uyarlamaktadır. Klasik metinleri aşk, yalnızlık, ayrılık, arzu ve kayıp gibi duygularla birleştiren ünlü yazarın tam adı 'Anne Patricia Carson'dır.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

Anne Carson, 21 Haziran 1950 tarihinde 'nın Toronto kentinde dünyaya gelmiştir. Şair, denemeci, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü olarak çalışmalarını sürdüren Carson, özellikle Antik Yunan edebiyatına duyduğu ilgiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Toronto Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Carson, 1979'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki McGill, Michigan Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerde klasik filoloji, karşılaştırmalı edebiyat ve etkileyici yazarlık dersleri vermektedir.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

Geçmişten günümüze kadar 20'yi aşkın yazı ve çeviri kitabı yayımlanan Anne Carson, Guggenheim ve MacArthur Bursları, Lannan Edebiyat Ödülü, iki Griffin Şiir Ödülü, TS Eliot Ödülü, Asturias Prensesi Ödülü, İngilizce şiir dalında Genel Vali Ödülü ve PEN/Nabokov Ödülü'nü kazanmış ve Kanada edebiyatına katkılarından dolayı 2005 yılında Kanada Nişanı Üyesi olarak atanmıştır. Kanadalı şair, 2026 yılında "Klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler oluşturan cesur ve etkileyici eserleri" nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

Şiir, deneme, akademik araştırma ve çeviri unsurlarını aynı eserde buluşturabilen Anne Carson, çağdaş edebiyatın farklı ve dikkat çeken isimlerinden biri kabul edilmektedir. Sappho, Euripides ve Sophokles gibi önemli Antik Yunan yazarlarının eserleri üzerine çalışmalar yapan Carson, çeşitli klasik metinleri İngilizceye çevirmesiyle de tanınmaktadır. Farklı edebi türleri bir arada kullanmayı başaran Carson, antik mitleri ve klasik metinleri günümüz insanının duygusal dünyasıyla birleştiriyor.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

ANNE CARSON'IN ŞİİRLERİ NELER?

Aşk, arzu, ayrılık, hüzün, yalnızlık ve zaman temaları Anne Carson'ın eserlerinde sık sık karşımıza çıkıyor. Carson'ın eserlerini diğer çağdaş şiir çalışmalarından ayıran en belirgin özellik, farklı edebi türleri bir arada kullanması oluyor. Şairin, eserlerinin önemli bir bölümünü klasik edebiyat ve modern hayat arasındaki ilişki belirliyor. Carson'ın çalışmalarında şiir, deneme, librettolar, düzyazı eleştirileri ve manzum roman gibi farklı biçimlerdeki tarzlar ön plana çıkıyor.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

Anne Carson'ın en bilinen şiirsel metinleri arasında Kırmızının Otobiyografisi adlı eseri bulunuyor. Antik Yunan şairi Stesichorus’un fragmanlarından yola çıkarak yazdığı bu manzum roman, Carson'ın en iyi eserlerinden biri ve adını duyurmasını sağlayan eser olarak kabul ediliyor. Diğer yandan Carson'ın Kocanın Güzelliği adlı eseri ise ünlü şairin 2001 yılında yayımlanan ve kendisine TS Eliot Ödülü'nü kazandıran şiir koleksiyonu olarak biliniyor.

Anne Carson kimdir? Anne Carson şiirleri neler? Anne Carson kitapları hangileri?

ANNE CARSON'IN KİTAPLARI HANGİLERİ?

Anne Carson'ın farklı dönemlerde yayınlanan birbirinden başarılı birçok eseri bulunuyor. Carson'ın başlıca kitapları arasında şunlar bulunuyor:

  • Eros the Bittersweet – 1986
  • Short Talks – 1992
  • Glass, Irony, and God – 1995
  • Plainwater: Essays and Poetry – 1995
  • Autobiography of Red – 1998
  • Economy of the Unlost – 1999
  • Men in the Off Hours – 2000
  • The Beauty of the Husband – 2001
  • Decreation – 2005
  • Nox – 2010
  • Antigonick – 2012
  • Red Doc> – 2013
  • Nay Rather – 2013
  • The Albertine Workout – 2014
  • Float – 2016
  • Norma Jeane Baker of Troy – 2019
  • The Trojan Women: A Comic – 2021
  • H of H Playbook – 2021
  • Wrong Norma – 2024

 

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#Kanada
#Toronto
#Nobel Edebiyat Ödülü
#Anne Carson
#Sappho
#Biyografi
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