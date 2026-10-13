Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler

Ekranların sevilen dizisi Anne Yarısı yeni bölümü ile ekranlara gelirken çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal kimdir araştırıldı. Genç yaşta gösterdiği oyunculuk performansı beğeni topladı.

ANNE YARISI EGE KİM?

Anne Yarısı dizisinde Ege karakterini Melisa Duru Ünal oynuyor. Birçok projede yer alan isim, oyunculuğu ile de adından söz ettirmeyi başardı.

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI TV DİZİLER VE FİLMLER

Küçük oyuncu birçok projede yer aldı ve hepsinde beğeni topladı. İşte oynadığı projeler:

Baba (2022)

Ben Bu Cihana Sığmazam (2022-2023)

Ne Gemiler Yaktım (2023)

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (2024-2025)

Tur Rehberi (2025)

Anne Yarısı (2026)

MELİSA DURU ÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 2015 tarihinde dünyaya gelen Ünal, birçok projede yer aldı. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinde oynadığı Leyla karakteri ile adından söz ettiren Ünal şimdi ise Anne Yarısı dizisinde Ege rolünü oynuyor.