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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:24

Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler

Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisi yayınlandığı ilk bölüm ile beğeni topladı. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrolünde oynadığı Anne Yarısı'nın Ege'si Melisa Duru Ünal ise gündemde. Oynadığı tv dizileri ve filmler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:24

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelirken çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal kimdir araştırıldı. Genç yaşta gösterdiği oyunculuk performansı beğeni topladı.

ANNE YARISI EGE KİM?

Anne Yarısı dizisinde karakterini Melisa Duru Ünal oynuyor. Birçok projede yer alan isim, oyunculuğu ile de adından söz ettirmeyi başardı.

Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI TV DİZİLER VE FİLMLER

Küçük oyuncu birçok projede yer aldı ve hepsinde beğeni topladı. İşte oynadığı projeler:

  • Baba (2022)
  • Ben Bu Cihana Sığmazam (2022-2023)
  • Ne Gemiler Yaktım (2023)
Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler
  • Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (2024-2025)
  • Tur Rehberi (2025)
  • Anne Yarısı (2026)
Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler

MELİSA DURU ÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 2015 tarihinde dünyaya gelen Ünal, birçok projede yer aldı. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinde oynadığı Leyla karakteri ile adından söz ettiren Ünal şimdi ise Anne Yarısı dizisinde Ege rolünü oynuyor.

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#Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
#Melisa Duru Ünal
#Baba
#Ege
#anne yarısı
#Biyografi
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