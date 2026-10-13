Anne Yarısı Ege'yi oynayan Melisa Duru Ünal kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın oynadığı diziler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Anne Yarısı yeni bölümü ile ekranlara gelirken çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal kimdir araştırıldı. Genç yaşta gösterdiği oyunculuk performansı beğeni topladı.
Anne Yarısı dizisinde Ege karakterini Melisa Duru Ünal oynuyor. Birçok projede yer alan isim, oyunculuğu ile de adından söz ettirmeyi başardı.
Küçük oyuncu birçok projede yer aldı ve hepsinde beğeni topladı. İşte oynadığı projeler:
24 Aralık 2015 tarihinde dünyaya gelen Ünal, birçok projede yer aldı. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinde oynadığı Leyla karakteri ile adından söz ettiren Ünal şimdi ise Anne Yarısı dizisinde Ege rolünü oynuyor.