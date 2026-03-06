Menü Kapat
TGRT Haber
Biyografi
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?

20 Kasım 2026 tarihinde vizyonlara girmesi beklenen Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin ana karakterlerinden birini oynayacak olan Devrim Özkan'ın aşk dolu filmdeki yeni rolü belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir, Devrim Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu.

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?
2011 yılı yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi uzun bir aradan sonra devam serisi ile yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu senaryosu ise Funda Dündar'ın kaleminden çıkan Aşk Tesadüfleri Sever filminin 3. serisi, filmin ilk bölümündeki hikayenin devamı olarak ilerleyecektir. Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrol oyuncusu 'ün üstlendiği Özgür karakterine partnerlik edecek olan isim belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde Özgür'ün hayatına yeni girecek olan kişinin 'Mavi' karakteriyle olduğu belli oldu. Peki Aşk Tesadüfleri Sever dizisinin Mavi'si Devrim Özkan kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi 3'te oynayacak olan Devrim Özkan'ın kısaca biyografisi:

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FİLMİNİN MAVİ'Sİ DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Günsür, Ayda Aksel, Belçim Bilgin, Hüseyin Avni Danyal ve Serkan Altunorak gibi kıymetli isimlerin buluştuğu oyuncu kadrosunda Mavi karakteri ile ekran karşısına çıkacak olan Devrim Özkan'ın özel hayatı merak edildi.

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?

Peki Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Şimdilerde televizyon ekranlarında fenomen dizi Yeraltı'nda 'Ceylan' rolü ile ekran karşısına çıkan Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuştur.

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?

Oyunculuğa olan heves ve merakı küçüklükte başlayan Devrim Özkan, Üniversiteyi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başlasa da okulunun ilk senesinde İstanbul'a taşınması sebebiyle küçüklük hayali olan oyunculuğa giriş yaptı.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ PROJELERDE YER ALDI? ÖZKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER:

TV ekranlarındaki ilk heyecanını ve amatörlüğünü 2017 yılı yapımı Rüya dizisi ile yaşayan oyuncu Devrim Özkan, daha sonra Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin"dizisindeki çıkışıyla ününü arttırmıştır.

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?

"Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî", "Ramo", ve "Vuslat" gibi birden fazla sayıda önemli yapımlarda ismini gösteren Özkan, ekran karşısındaki en büyük çıkışını ise başrolde olduğu dizisi "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" de Songül Acarerk karakteriyle yaptı.

Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?


Rüya (2017) – İlk oyunculuk tecrübesi
Vatanım Sensin – Yardımcı rol
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî – Tarihi dizi
Ramo – Aksiyon/dram türü
Vuslat – İlk başrol deneyimi (İki sezon)
Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Songül Acarerk
Ne Gemiler Yaktım – Fidan Hersekli
Çift Kişilik Oda (2025) – Nilüfer
Yeraltı (2026) - Ceylan

