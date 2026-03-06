Aşk Tesadüfleri Sever filminin Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan'ın yaşı kaç, oynadığı diziler neler?

2011 yılı yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi uzun bir aradan sonra devam serisi ile yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu senaryosu ise Funda Dündar'ın kaleminden çıkan Aşk Tesadüfleri Sever filminin 3. serisi, filmin ilk bölümündeki hikayenin devamı olarak ilerleyecektir. Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrol oyuncusu Mehmet Günsür'ün üstlendiği Özgür karakterine partnerlik edecek olan isim belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde Özgür'ün hayatına yeni girecek olan kişinin 'Mavi' karakteriyle Devrim Özkan olduğu belli oldu. Peki Aşk Tesadüfleri Sever dizisinin Mavi'si Devrim Özkan kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi 3'te oynayacak olan Devrim Özkan'ın kısaca biyografisi:

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FİLMİNİN MAVİ'Sİ DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Günsür, Ayda Aksel, Belçim Bilgin, Hüseyin Avni Danyal ve Serkan Altunorak gibi kıymetli isimlerin buluştuğu oyuncu kadrosunda Mavi karakteri ile ekran karşısına çıkacak olan Devrim Özkan'ın özel hayatı merak edildi.

Peki Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Mavi'si Devrim Özkan kimdir? Şimdilerde televizyon ekranlarında fenomen dizi Yeraltı'nda 'Ceylan' rolü ile ekran karşısına çıkan Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuştur.

Oyunculuğa olan heves ve merakı küçüklükte başlayan Devrim Özkan, Üniversiteyi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başlasa da okulunun ilk senesinde İstanbul'a taşınması sebebiyle küçüklük hayali olan oyunculuğa giriş yaptı.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ PROJELERDE YER ALDI? ÖZKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER:

TV ekranlarındaki ilk heyecanını ve amatörlüğünü 2017 yılı yapımı Rüya dizisi ile yaşayan oyuncu Devrim Özkan, daha sonra Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin"dizisindeki çıkışıyla ününü arttırmıştır.

"Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî", "Ramo", ve "Vuslat" gibi birden fazla sayıda önemli yapımlarda ismini gösteren Özkan, ekran karşısındaki en büyük çıkışını ise başrolde olduğu dizisi "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" de Songül Acarerk karakteriyle yaptı.



Rüya (2017) – İlk oyunculuk tecrübesi

Vatanım Sensin – Yardımcı rol

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî – Tarihi dizi

Ramo – Aksiyon/dram türü

Vuslat – İlk başrol deneyimi (İki sezon)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Songül Acarerk

Ne Gemiler Yaktım – Fidan Hersekli

Çift Kişilik Oda (2025) – Nilüfer

Yeraltı (2026) - Ceylan