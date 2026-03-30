Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Cennetin Çocukları dizisinde Kamil kimdir? Burak Serdar Şanal kaç yaşında, sevgilisi var mı? Burak Serdar Şanal'ın oynadığı diziler

Cennetin Çocukları dizisinde 'Kamil' rolü ile TRT1 ekranlarına bomba gibi dönüş yapan Burak Serdar Şanal, İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı sonrasında kadroya dahil olan en dikkat çekici isimlerden biri oldu. Peki Burak Serdar Şanal kimdir, kaç yaşındadır? Burak Serdar Şanal hangi dizilerde rol aldı?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 23:33

Televizyon dünyasının son zamanlarında en çok konuşulan dizilerden biri olan , baştan aşağı yenilenen oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde kullanımı soruşturmasında; test sonucu pozitif çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun apar topar diziden çıkarılması halinde izleyiciler, yerine gelecek yeni başrol oyuncunun kim olduğunu dört gözle bekliyordu. İzleyiciler arasında yakından takip edilen Cennetin Çocukları'nın yeni başrolleri olarak belirlenen Buse Meral ve Burak Serdar Şanal'ın duyrulmasıyla birlikte izleyiciler 'Kamil' rolüyle ekrana çıkacak olan Burak Serdar Şanal'ı mercek altına aldı. Peki Cennetin Çocukları dizisinin yeni oyuncusu Burak Serdar Şanal kimdir, kaç yaşındadır? Burak Serdar Şanal evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun yerine başrol oyuncusu olarak Burak Serdar Şanal'ın Kamil karakterini canlandıracağı duyuruldu.
Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 doğumludur ve aslen Kastamonuludur.
Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
Kariyerine 2005 yılında modellikle başlamış, 'Yeşil Deniz' dizisiyle çıkış yakalamıştır.
Oyuncu, özel hayatını pek basına yansıtmamaktadır ve evlilik durumu hakkında kesin bilgi metinde yer almamaktadır.
Rol aldığı yapımlar arasında 'Rüzgârın Kalbi', 'Mucize', 'Yeşil Deniz', 'Tut Sözünü', 'Böyle Bitmesin', 'Dinle Sevgili', 'Avrupa Avrupa', 'Küçük Kadınlar', 'Bahar Dalları', 'Peri Masalı' ve 'Arka Sokaklar' bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE KAMİL KİMDİR?

kanalının sevilen yapımı Cennetin Çocukları'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Burak Serdar Şanal'ın 'Kamil' rolüyle bürüneceği yeni hikayesi, izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırdı.

İkiz kardeşini aramak maksadıyla kasabadan sessiz sedasız ayrılan ve dönmesiyle birlikte Arafköy kasabasında tüm dengelerin değişmesine neden olacak Kamil karakteri dizinin en önemli karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KAMİL'İ BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni oyuncu kadrosunda kendini gösteren ünlü oyuncu Burak Serdar Şanaş, 28 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

'Kamil' rolüyle ekrana gelecek olan oyuncu Burak Serdar Şanal'ın aslen Kastamonulu olduğu bilinmektedir.

Burak Serdar Şanal, Ümraniye Lisesinde mezuniyet belgesini teslim aldıktan sonra Üniversiteyi Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumuştur.

BURAK SERDAR ŞANAL'IN MERAK EDİLEN KARİYERİ HAYATI:

Televizyon ekranlarının karizmatik oyuncusu Burak Serdar Şanal, 2005 yılında modellik yapmak için bir ajansa kaydoldu.

Yayınlandığı dönem televizyon ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan 'Ihlamurlar Altında' konuk oyuncu olarak rol alan Şanal, meslek kariyerindeki en önemli çıkışını TRT 1 kanalında yayınlanan “Yeşil Deniz” dizisinde rolü ile yakalamıştır.

BURAK SERDAR ŞANAL EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Burak Serdar Şanal'ın geçmiş ilişkilerine baktığımızda; 20 Nisan 2016 yılında TRT1 ekranında yayınlanan 'Yeşil Deniz' dizisinde beraber rol aldığı Merve Akkaya ile nişan yüzüklerini taktığı bilinmektedir.

Anlaşamamaları sebebiyle yollarını ayırdıkları bilinen Burak Serdar Şanal, birkaç ay öncesinde yeni sevgilisi Ayça Ongül'e evlilik teklifi etti. Ayça Ongül, Şanal’ın bu teklifine ‘Evet’ cevabı vererek, mutlu bir başlangıçın ilk adımlarını attı.

BURAK SERDAR ŞANAL'IN PROJELERİ:

Televizyon ekranlarında çok sayıda dizide rol alan Şanal, sergilediği oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not almıştır.

Şimdilerde ise son yeni projesi olan Cennetin Çocukları dizisinde Kamil karakteri ile sevenleri karşısına çıkmaktadır.

BURAK SERDAR ŞANAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

YılYapım AdıKarakterTür
2016Rüzgârın KalbiRüzgârTV Dizisi
2014MucizeİsaSinema Filmi
2014 - 2016Yeşil DenizİsmailTV Dizisi
2014Tut SözünüBernardoSinema Filmi
2012Böyle Bitmesin TV Dizisi
2011Dinle SevgiliTolonTV Dizisi
2011 - 2012Avrupa AvrupaCanTV Dizisi
2009Küçük Kadınlar 2. SezonKorayTV Dizisi
2009Bahar DallarıMertTV Dizisi
2008Peri MasalıMuratTV Dizisi
2008Arka Sokaklar 3. SezonCeyhunTV Dizisi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
