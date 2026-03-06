Burcu Şeritoğlu, uzun soluklu polisiye dizi Arka Sokaklar’da Tuğyan Gültem karakteriyle izleyici karşısına çıtkı. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Güllü’nün cinayet hikâyesinin işlendiği sahneler izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Genç oyuncunun, oynadığı karakter ile Güllü’nün kızı arasındaki benzerlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun yaşı ve kariyer geçmişi de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Burcu Şeritoğlu’nun daha önce hangi projelerde yer aldığı ve oyunculuk kariyerine nasıl başladığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Burcu Şeritoğlu kimdir? Burcu Şeritoğlu kaç yaşında?

BURCU ŞERİTOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Burcu Şeritoğlu, 2000 yılında Adana’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan genç oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren sahne ve kamera çalışmalarına ilgi duymaya başladı. Eğitim hayatını üniversite döneminde de sürdüren Şeritoğlu, öğrenimini Çağ Üniversitesi’nde tamamladı.

Sanat ve medya alanına yönelme kararı alan Şeritoğlu, kariyerine modellik çalışmalarıyla başladı. Zaman içinde oyunculuk alanına da adım atan genç isim, kamera karşısındaki performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Profesyonel kariyerini geliştirmek için farklı projelerde yer almaya özen gösteren Şeritoğlu, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmaya başladı. Genç oyuncu, sanat dünyasında kendine kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

BURCU ŞERİTOĞLU OYUNCULUK KARİYERİ

Burcu Şeritoğlu, medya dünyasına adımını modellik alanında attı. Çevresinden aldığı destek ve ilgi, genç ismin profesyonel olarak podyum çalışmalarına yönelmesine zemin hazırladı. Moda sektöründe yer aldığı dönem içerisinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Şeritoğlu, zarif duruşu ve sahne hakimiyetiyle dikkat çekti.

2022 yılı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Best Model Türkiye yarışmasında “Yılın En İyi Modeli” ödülünü kazanarak başarısını taçlandıran genç isim, aynı yıl FAME Photomodel 2022 organizasyonunda da ödüle layık görüldü. Podyum deneyimi, Şeritoğlu’nun kamera karşısında daha doğal ve özgüvenli bir performans sergilemesine katkı sağladı. Bu süreç, oyunculuk alanına geçişini de hızlandırdı.

Sanat kariyerini geliştirmeye odaklanan genç oyuncu, televizyon projelerinde yer alarak profesyonel yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor. Burcu Şeritoğlu'nun ilk televizyon dizi deneyimi Arka Sokaklar'dır. Güllü'nün kızı Tuğyan karakterini oynayarak adından söz ettirdi.