Cansel Ayanoğlu, ünlü isimlere yönelik devam eden yasaklı madde soruşturmasında adının da bulunduğu yeni bir dalga ile gündeme geldi. Gerçekleşen son operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan, 'Kısmetse Olur' programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Özellikle programdaki giyim tarzı, tavırları ve estetikleriyle hafızalarda yer edinen Cansel Ayanoğlu çıkardığı şarkılar, katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyordu. İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gece yarısı eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu’nun da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Cansel Ayanoğlu ile ilgili “Cansel Ayanoğlu kimdir?”, “Cansel Ayanoğlu kaç yaşında?”, “Cansel Ayanoğlu neden gözaltına alındı?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte Cansel Ayanoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cansel Ayanoğlu kimdir? Cansel Ayanoğlu kaç yaşında? Cansel Ayanoğlu neden gözaltında Ünlü isimlere yönelik devam eden yasaklı madde soruşturmasında, 'Kısmetse Olur' programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Cansel Ayanoğlu, 'Kısmetse Olur' programıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isimdir. Ayanoğlu, İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. 1993 doğumlu olan Cansel Ayanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır ve aslen Bulgaristan göçmenidir. Estetisyen ve sosyal medya fenomeni kimliğiyle tanınan Ayanoğlu'nun 7 yaşında bir kızı olduğu belirtilmiştir. Soruşturma kapsamında gece yarısı eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonlarda Ayanoğlu'nun ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirilmiştir.

CANSEL AYANOĞLU KİMDİR?



Sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerden biri olan Cansel Ayanoğlu, özellikle Kısmetse Olur programıyla tanınmıştır. Programdaki tarzı, tavırları ve dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından bilinir hale gelmiştir.

Cansel Ayanoğlu’nun 7 yaşlarında bir kızı olduğu ve zaman zaman sosyal medya hesabında kızına dair paylaşımlar yaptığı bilinmektedir.

CANSEL AYANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Cansel Ayanoğlu, dijital platformda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programıyla adını daha geniş kitlelere duyurmuştur.

1993 doğumlu olduğu bilinen Cansel Ayanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Aslen Bulgaristan göçmeni olduğu, ancak İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir. Mesleki olarak estetisyen ve sosyal medya fenomeni kimliğiyle öne çıkmaktadır.

CANSEL AYANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyeti’nin koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, ünlü isimlerin yasaklı madde kullanımı ve teminiyle bağlantıları araştırılmaktadır. Bu kapsamda Cansel Ayanoğlu da ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen isimler arasında yer almıştır.

Operasyon kapsamında eğlence mekanlarında denetimler yapılmış, yasaklı maddelere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bazı işletmeler de incelemeye alınmıştır.

Bebek, Etiler ve Kuruçeşme bölgelerinde bulunan bazı eğlence mekanlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği, bu mekanların yasaklı madde kullanımına zemin hazırlayıp hazırlamadığının araştırıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Ayanoğlu’nun bu mekanlarla olası sosyal ve ticari bağlantılarının da incelendiği ifade edilmektedir.

