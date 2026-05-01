Biyografi
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Cem Yılmaz’a benzeyen Fas Sultan’ı kimdir? İşte merak edilen o ismin hayatı

Sosyal medyada paylaşılan ve 1926 yılına ait olduğu öne sürülen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Paris’te çekildiği iddia edilen videoda yer alan Faslı sultanın görüntüleri ünlü komedyen Cem Yılmaz’a olan benzerliğiyle kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntüler hızla yayılırken, “Cem Yılmaz’a benzeyen Fas Sultan’ı kimdir?” sorusu sosyal medyada en çok aranılan başlıklar arasına girdi.

Cem Yılmaz'a benzeyen Fas Sultan'ı kimdir? İşte merak edilen o ismin hayatı
1926 yılına ait olduğu öne sürülen bir video kaydı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paris’te çekildiği iddia edilen görüntülerde yer alan Faslı bir sultanın, ’a olan benzerliği dikkat çekti. Kullanıcılar, iki isim arasındaki şaşırtıcı benzerlik üzerine çok sayıda yorum yaparken, söz konusu kişinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısa sürede viral olan görüntüler, hem tarih meraklılarını hem de sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Peki, Cem Yılmaz’a benzeyen Fas Sultan’ı kimdir?

HABERİN ÖZETİ

Cem Yılmaz'a benzeyen Fas Sultan'ı kimdir? İşte merak edilen o ismin hayatı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medyada yayılan ve 1926 Paris'inde çekildiği iddia edilen bir video kaydında, Cem Yılmaz'a benzetilen Faslı sultanın kimliği merak konusu oldu.
Cem Yılmaz'a benzetilen Fas Sultanı'nın gerçek adı Mevlay Yusuf bin Hasan (Moulay Youssef)'dır.
Moulay Youssef, 1881 yılında doğmuş olup Alevi Hanedanı'na mensuptur.
1912 yılında Fas'ın Fransız himayesine girmesiyle tahta çıkan Moulay Youssef'in saltanatı, ülkenin sömürge yönetimi altında olduğu zorlu bir döneme denk geldi.
Moulay Youssef döneminin önemli gelişmelerinden biri, Rif bölgesinde Abdülkerim Hattabi liderliğinde başlayan direniş hareketleridir.
Moulay Youssef'in döneminde başkentin Fez'den Rabat'a taşınması, modern Fas'ın şekillenmesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
17 Kasım 1927'de hayatını kaybeden Moulay Youssef'in ardından tahta oğlu V. Muhammed geçmiştir.
Moulay Youssef'in 1926 yılında Paris'e gerçekleştirdiği ziyaret, dönemin dikkat çekici gelişmelerinden biridir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

CEM YILMAZ’A BENZEYEN FAS SULTAN’I KİMDİR?

Cem Yılmaz’a benzetilen Fas Sultanı olarak adlandırılan kişinin gerçek adı Mevlay Yusuf bin Hasan (Moulay Youssef) dır. Moulay Youssef, Fas tarihinin en kritik dönemlerinden birinde ülkeyi yöneten önemli hükümdarlar arasında yer alıyor. 1881 yılında Meknes’te dünyaya gelen Moulay Youssef, Alevi Hanedanı’na mensup olup Sultan I. Hasan’ın oğlu ve Sultan Abdülhafid’in kardeşidir.

1912 yılında Fas’ın Fransız himayesine girmesiyle birlikte tahta çıkan Moulay Youssef’in saltanatı, ülkenin sömürge yönetimi altında olduğu zorlu bir döneme denk geldi. Fez Antlaşması’nın hemen ardından göreve gelen sultan, Fransız yönetimi ile dengeli bir ilişki kurmaya çalışarak hem iç karışıklıkları kontrol altına almak hem de siyasi istikrarı sağlamak zorunda kaldı.

Özellikle Rif bölgesinde Abdülkerim Hattabi liderliğinde başlayan direniş hareketleri, Moulay Youssef döneminin en önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Bu süreçte Fransız General Hubert Lyautey ile yakın bir iş birliği içinde hareket eden sultan, ülkenin yönetim yapısında önemli değişikliklere de imza attı.

Onun döneminde başkentin Fez’den Rabat’a taşınması, modern Fas’ın şekillenmesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. 17 Kasım 1927’de hayatını kaybeden Moulay Youssef’in ardından tahta oğlu V. Muhammed geçti. Moulay Youssef, Fas’ın modernleşme sürecinde önemli bir figür olarak tarih sahnesindeki yerini koruyor.

MOULAY YOUSSEF TARİHTEKİ ÖNEMLİ YERİ

Fas tarihinin önemli figürlerinden biri olan Moulay Youssef dönemi, ülkenin modernleşme süreci ile sömürgeleşme sancılarının iç içe geçtiği kritik bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. 1912 ile 1927 yılları arasında tahtta kalan Moulay Youssef, bir yandan geleneksel monarşi yapısını korumaya çalışırken diğer yandan Avrupa ile diplomatik ilişkileri sürdürmek zorunda kaldı.

Bu dönem, Fas’ın siyasi ve toplumsal yapısında köklü değişimlerin yaşandığı bir süreç olarak öne çıkıyor. Fransız himayesi altındaki yönetim yapısı içerisinde sultan, hem yerel otoriteyi korumaya hem de dış baskılarla denge kurmaya çalıştı. Bu durum, onun saltanatını oldukça zorlu bir siyasi denge üzerine inşa etti.

Moulay Youssef’un 1926 yılında Paris’e gerçekleştirdiği ziyaret ise dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak tarihe geçti. Bu ziyaret, yalnızca bir cami açılışıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda İslam dünyası ile Batı arasında diplomatik ve kültürel bir köprü kurma çabasının sembolü olarak yorumlandı.

