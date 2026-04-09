Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Muharrem Türkseven, Şeref'in oğlu Sezer rolüyle ekranlardaki yerini bulacak. Cennetin Çocukları dizisinin Sezer'ini oynayacak olan Muharrem Türkseven kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Muharrem Türkseven'e yönelik merak edilenler...

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 23:22

Pazartesi akşamlarının reytingi yüksek dizilerinden olan dizisi, yeni başrol oyuncuları ile beraber izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile izlenmeye devam ediyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gibi önemli isimlerin ayrılığından sonra dizinin hikayedeki seyrinin değişip değişemeyeceği merak ediliyordu. Cennetin Çocukları'nda hikayeye yeni dahil olan ve Buse Meral Adalar gibi isimlerden sonra şimdi de Muharrem Türkseven, kadroda kendini gösterdi. Yeni karakteri olan Sezer rolüyle ekran karşısına çıkacak olan oyuncu Muharrem Türkseven'in özel hayatı ve oynadığı diziler araştırılmaya başlandı. Peki Cennetin Çocukları dizisinin Sezer'i Muharrem Türkseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Muharrem Türkseven hngil film ve dizilerde rol aldı?

HABERİN ÖZETİ

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cennetin Çocukları dizisine yeni katılan Muharrem Türkseven'in canlandırdığı Sezer karakteri ve oyuncunun geçmiş projeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Muharrem Türkseven, Cennetin Çocukları dizisinde Şeref'in oğlu Sezer karakterini canlandırmaktadır.
Sezer, Arafköy'ün kalbi temiz gençlerinden biri olarak tanımlanmakta olup, hassas bünyesi ve duygu yüklü dünyasıyla dikkat çekmektedir.
Muharrem Türkseven, 26 Mayıs 1989'da Çanakkale'de doğmuştur ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.
Oyuncu, ilk dizi deneyimini 2008 yılında Kurtlar Vadisi ile yaşamıştır.
Türkseven, İstanbullu Gelin, Benim Adım Melek, Mahkum, Aile, Bursa Bülbülü gibi birçok yapımda rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE SEZER KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

kanalının sevilen projelerinden Cennetin Çocukları dizisinin yetenekli oyuncu kadrosunda ismini gösteren Muharrem Türkseven, dizi sektöründeki yeni karakteri olan 'Sezer' rolüyle ekranlara dönüyor.

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Fenomen dizide Şeref'in oğlu Sezer olarak ekranlara dönüş yapan Muharrem Türkseven'in kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalar sürüyor. Peki oyuncu Muharrem Türkseven gerçekte kim?

Arafköy’ün kalbi temiz olan geçlerinden biri olarak karşımıza çıkan Sezer, hassas bünyesi ve duygu yüklü dünyasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Sezer, Şebnem’in korkusu sebebiyle evden kaçmak mecburiyetinde kalır. Bunların yanı sıra Şeref’e kendini kanıtlamak için türlü yollara başvuracak olan Sezer’in hikayesi, dizinin fanlarında derin ve duygusal anlar yaşatacak.

MUHARREM TÜRKSEVEN KİMDİR?

26 Mayıs 1989 yılında Çanakkale’de dünyaya gözlerini açan oyuncu Muharrem Türkseven, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü okumuştur.

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Tarih okumasına rağmen oyunculuk isteği ağır basan Türkseven, oyunculuk mesleği için Çanakkale’deki yaşamını geride bırakmış ve İstanbul’a taşınmıştır. Kamera önündeki ilk deneyimini 2008 yılında yaşayan Muharrem Türkseven'in ilk dizisi Kurtlar Vadisi olmuştur.

Cennetin Çocukları dizisinde Sezer'i oynayan Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven nereli, kaç yaşında? Muharrem Türkseven'in oynadığı diziler

Devamında ise; İstanbullu Gelin, Benim Adım Melek, Mahkum, Aile, Bursa Bülbülü gibi çok sayıda popüler dizi ve filmde kendini göstermiştir. Şimdilerde ise TRT1 kanalının yeni sezon dizilerinden olan Cennetin Çocukları dizisinde Şeref'in oğlu Sezer olarak ekrana çıkmaktadır.

MUHARREM TÜRKSEVEN'İN OYNADIĞI YAPIMLAR:

Aile (TV Dizisi 2023)

Büyük Macera: Hazine Peşinde (Sinema Filmi 2023)

Bursa Bülbülü (Sinema Filmi 2023)

Hiç (Sinema Filmi 2023)

Ömer (Sadık, TV Dizisi 2023)

Mahkum (Kanber, TV Dizisi 2021)

İkimizin Sırrı (TV Dizisi 2021)

Benim Adım Melek (Mahmut, TV Dizisi 2019)

İstanbullu Gelin (Nazif, TV Dizisi 2017)

Sungurlar (Sakaryalı, TV Dizisi 2014)

Yapışık Kardeşler (Polis, Sinema Filmi 2014)

Nizama Adanmış Ruhlar (Carlos, Sakaryalı, Bahadır, TV Dizisi 2012-2015)

İnsan Aldandı (Veli, TV Dizisi 2011)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi 2008)

