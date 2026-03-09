Cennetin Çocukları dizisinin Kamil'i kimdir, kaç yaşında? Cennetin Çocukları dizisinde Kamil'i oynayacak olan Burak Serdar Şanal'ın oynadığı diziler!

TRT1 kanalının sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nda ‘İskender’ rolü ile ekrana çıkan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla birlikte yapım ekibi, ünlü ismin apar topar diziden çıkarılmasına neden olmuştu. Gözaltına alınacak olması nedeniyle Ayvalık’tan İstanbul’a getirtilen İsmail Hacıoğlu’nun dizideki bu ani vedası, ekranların sevilen dizisi Cennetin Çocuklarının hem kadroda hem de senaryoda değişikliğe gidilmesine yol açmıştı. Dizinin en önemli karakterlerinden birini oynayan İsmail Hacıoğlu’dan sonra yeni başrol oyuncu arayışına girilmiş ve oyunculuk alanında kendini geliştirmiş başarılı isimlerle görüşmeye gidildiği öğrenilmişti. Peki Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu kim oldu? Cennetin Çocukları’nda Kamil rolü kimin olacak? İşte merak edilen detaylar:



CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN ÇIKARILAN İSMAİL HACIOĞLU YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU!



‘Ayla’, ‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Mahkum’, ‘Kabadayı’ gibi önemli yapımlarda rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullanım itirafı ile birlikte çıkan pozitif test sonucu, ünlü ismin oyuncu kadrosundan ayrılmasına neden olmuştu.



Murat Dalkılıç, Reynmen, Kaan Tangöze, İrem Derici, Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, Doğukan Güngör gibi daha birçok ünlü kişinin adının geçtiği gözaltı durumunda testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu yerine oyuncu ekibine katılacak olan isim nihayet ortaya çıkmıştı.

Diziden apar topar ayrılmak zorunda kalan Cennetin Çocukları dizisinde önce fragmanlardan silinen Hacıoğlu, daha sonra stok çekimi yapıldığı ve içerisinde kendisinin de oynadığı yedek bölümlerin yayınlanmama kararı alınmıştı.



CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE YENİ TRANSFER! KAMİL ROLÜYLE EKRANA GELECEK…

Kulislerden sızan bilgilere göre; diziden ayrılan İsmail Hacıoğlu yerine gelecek olan ismin Alperen duymaz olduğu öğrenilmişti.

Ancak, Cennetin Çocukları dizisinde rol alması beklenen Alperen Duymaz'ın zamanlama problemleri nedeniyle diziyle el sıkışmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.

2026 Yaz sezonunda dijital platformda yayınlanacak olan bir projesinin Eylül ayında başlamasından dolayı dizi ekibiyle anlaşamadığı öne sürülmüştü.

Bu sebepten dolayı Alperen Duymaz'ın da yer alamayacağı oyuncu kadrosunda verilen son karar; Burak Serdar Şanal'a yönelik oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KAMİL'İNİ SEVİLEN İSİM BURAK SERDAR ŞANAL OYNAYACAK!

Daha öncesinde TV ekranlarında 'Yeşil Deniz' ve 'Kimse Bilmez' dizilerindeki performansıyla adından bahsettiren Şanal, Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda sevenleri karşısına çıkacak.

Cennetin Çocukları dizisinde Kamil rolünü üstlenecek olan Burak Serdar Şanal'ın kim olduğu ise izleyiciler arasında ayrıca merak edildi. Peki Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosundaki yeni isim Burak Serdar Şanal kısaca kimdir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KAMİL'İ BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

28 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da gözlerini açan Burak Serdar Şanal'ın memleketi Kastamonudur. Ümraniye Lisesinden mezun olduktan sonra Üniversiteyi Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Şanal 2005 senesinde modellik yapmak için bir ajansa kaydolma kararı aldı.

Bir dönemin en popüler dram dizilerinden olan Ihlamurlar Altında dizisinde ufak bir rolü geçen Burak Serdar Şanal, oyunculuk kariyerindeki asıl ününü TRT 1 kanalında verilen “Yeşil Deniz” dizisinde kazanmıştır.

20 Nisan 2016'da Yeşil Deniz dizisinde beraber rol aldığı Merve Akkaya ile nişanlandığı bilinen Burak Serdar Şanal, TV ekranlarında birden fazla yapımda rol almış ve yeteneğini sergilemeye devam etmiştir. Şimdilerde ise son yeni projesi olan Cennetin Çocukları dizisinde Kamil karakteri ile sevenleri karşısına çıkacak.

BURAK SERDAR ŞANAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

2016 - Rüzgârın Kalbi (Rüzgâr) (TV Dizisi)

2014 - Mucize (İsa) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - Yeşil Deniz (İsmail) (TV Dizisi)

2014 - Tut Sözünü (Bernardo) (Sinema Filmi)

2012 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 - Dinle Sevgili (Tolon) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Avrupa Avrupa (Can) (TV Dizisi)

2009 - Küçük Kadınlar 2. Sezon (Koray) (TV Dizisi)

2009 - Bahar Dalları (Mert) (TV Dizisi)

2008 - Peri Masalı (Murat) (TV Dizisi)

2008 - Arka Sokaklar 3. Sezon (Ceyhun) (TV Dizisi)

