Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Cennetin Çocukları dizisindeki 'Süleyman' rolüyle TRT1 ekranlarına çıkan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın özel hayatı merak ediliyor. Ali Düşen kalkar kimdir, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar evli mi, kaç çocuğu var? Ali Düşenkalkar'ın rol aldığı sinema ve dizi projeleri:

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?
TRT1 ekranlarında yayınlanan 'nda 'Düğüncü Muammer' rolüyle akıllarda kalan Ali Düşenkalkar, yeni projesi olan '' dizisi ile yeniden ekran başında sevenleriyle buluşuyor. TRT1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda 'Süleyman' karakterini üstlenen usta isim Ali Düşenkalkar'ın bürüneceği kilit karakterle beraber Düşenkalkar'ın özel hayatı ve rol aldığı yapımlar yeniden trendlere taşındı. Peki Cennetin Çocukları dizisinde Süleyman rolünü oynayan oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir, kiminle evli? Cennetin Çocukları dizisinin Süleyman'ı Ali Düşenkalkar hangi dizilerde oynadı? İşte televizyon ekranlarının tecrübeli oyuncusu Ali Düşenkalkar'a yönelik merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
TRT1 ekranlarında 'Cennetin Çocukları' dizisi ile 'Süleyman' karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor.
Ali Düşenkalkar, 1961'de Kıbrıs/Lefkoşa doğumludur ve Münis Düşenkalkar'ın abisidir.
1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.
Evli ve 'Derin' adında bir çocuğu bulunmaktadır.
Tiyatro, sinema, radyo tiyatrosu ve seslendirme alanlarında da aktif rol almıştır.
'Gönül Dağı'nda 'Düğüncü Muammer' ve 'Hanımın Çiftliği'nde 'Kabak Hafız' rolleriyle tanınmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

USTA OYUNCU ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1961 tarihinde Kıbrıs/ Lefkoşa’da doğan usta tiyatro oyuncusu Ali Düşenkalkar, Münis Düşenkalkar'ın abisidir. Üniversite dönemine kadar tüm eğitim hayatını Kıbrıs'ta geçiren Ali Düşenkalkar, Lise zamanı savaş karşıtı gösteride bulunan bir tiyatro oyunu ile kariyerindeki ilk çalışmasına imza attı.

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

1979 yılında tiyatro okumak maksadıyla İstanbul’a giden Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan aldığı başarılı notlarla okuldan mezun olmuştur.

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Rol aldığı tiyatrı oyunlarının dışında; radyo tiyatrosu, radyoda arkası yarın, belgeseller ve sinema filmi ve dizi film seslendirmeleri de yaptığı bilinen usta isim “Dialog Anlatım ve İletişim”de Diksiyon, Fonetik, Drama, Konuşma dersleri vermektedir.

ALİ DÜŞEN KALKAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen tiyatro oyuncusu Ali Düşenkalkar'ın 'Derin' ismini koydukları bir çocuğu bulunmaktadır.

Oğlu Derin'in 3 Mayıs 2000 doğumlu olduğu bilinir iken ekranların sevilen ismi Ali Düşenkalkar'ın eşinin kim olduğuna yönelik herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ALİ DÜŞEN KALKAR'IN MERAK EDİLEN KARİYER HAYATI:

1969 yılında sinema dünyasında ses getiren 'Ay Büyürken Uyuyamam” isimli filmde oynayan Ali Düşenkalkar, bir dönem Kanal D ekranlarının popüler dizisi Hanımın Çiftliğinde "Kabak Hafız" rolü ile kariyerinde önemli bir çalışmada bulunmuştur.

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Ekranların başarılı ismi Düşenkalkar tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak geniş bir yelpazede etkinlik göstermiştir.

Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

USTA OYUNCU ALİ DÜŞENKALKAR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2017 - Hep Yek 2 (Başrahip)(Sinema Filmi)
2016 - Hayat Sevince Güzel (Rüstem Özkan) (TV Dizisi)
2015 - 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Başkomiser Kemal)(Sinema Filmi)
2014 - Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (Seslendirme)(Sinema Filmi)
2013 - Kutsal Bir Gün (Ali Osman)(Sinema Filmi)
2013 - I II III IV (Canip) (Kısa Film)
2012 - 2013 - Dila Hanım
2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam
2011 - Zehirli Sarmaşık
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 - Lüks Otel
2010 - Kukuriku:Kadın Krallığı
2010 - Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız)
2009 - Osmanlı Cumhuriyeti
2008 - Devrim Arabaları
2008 - Babam Adam Olacak
2007 - Ezo Gelin
2007 - Hayat Apartmanı
2006 - Beş Vakit
2006 - Kız Babası
2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited
2006 - Rüya Gibi
2005 - Ödünç Hayat
2005 - Erkek Tarafı
2005 - Seni Çok Özledim
2004 - Korkuyorum Anne
2004 - Ödünç Hayatlar
2002 - Çamur
1998 - Kaç Para Kaç
1997 - Baba Evi
1996 - Deniz Bekliyordu
1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında
1993 - Mavi Sürgün
1993 - Yaz Evi

