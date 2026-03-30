TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda 'Düğüncü Muammer' rolüyle akıllarda kalan Ali Düşenkalkar, yeni projesi olan 'Cennetin Çocukları' dizisi ile yeniden ekran başında sevenleriyle buluşuyor. TRT1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda 'Süleyman' karakterini üstlenen usta isim Ali Düşenkalkar'ın bürüneceği kilit karakterle beraber Düşenkalkar'ın özel hayatı ve rol aldığı yapımlar yeniden trendlere taşındı. Peki Cennetin Çocukları dizisinde Süleyman rolünü oynayan oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir, kiminle evli? Cennetin Çocukları dizisinin Süleyman'ı Ali Düşenkalkar hangi dizilerde oynadı? İşte televizyon ekranlarının tecrübeli oyuncusu Ali Düşenkalkar'a yönelik merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var? TRT1 ekranlarında 'Cennetin Çocukları' dizisi ile 'Süleyman' karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor. Ali Düşenkalkar, 1961'de Kıbrıs/Lefkoşa doğumludur ve Münis Düşenkalkar'ın abisidir. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Evli ve 'Derin' adında bir çocuğu bulunmaktadır. Tiyatro, sinema, radyo tiyatrosu ve seslendirme alanlarında da aktif rol almıştır. 'Gönül Dağı'nda 'Düğüncü Muammer' ve 'Hanımın Çiftliği'nde 'Kabak Hafız' rolleriyle tanınmaktadır.

USTA OYUNCU ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1961 tarihinde Kıbrıs/ Lefkoşa’da doğan usta tiyatro oyuncusu Ali Düşenkalkar, Münis Düşenkalkar'ın abisidir. Üniversite dönemine kadar tüm eğitim hayatını Kıbrıs'ta geçiren Ali Düşenkalkar, Lise zamanı savaş karşıtı gösteride bulunan bir tiyatro oyunu ile kariyerindeki ilk çalışmasına imza attı.

1979 yılında tiyatro okumak maksadıyla İstanbul’a giden Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan aldığı başarılı notlarla okuldan mezun olmuştur.

Rol aldığı tiyatrı oyunlarının dışında; radyo tiyatrosu, radyoda arkası yarın, belgeseller ve sinema filmi ve dizi film seslendirmeleri de yaptığı bilinen usta isim “Dialog Anlatım ve İletişim”de Diksiyon, Fonetik, Drama, Konuşma dersleri vermektedir.

ALİ DÜŞEN KALKAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen tiyatro oyuncusu Ali Düşenkalkar'ın 'Derin' ismini koydukları bir çocuğu bulunmaktadır.

Oğlu Derin'in 3 Mayıs 2000 doğumlu olduğu bilinir iken ekranların sevilen ismi Ali Düşenkalkar'ın eşinin kim olduğuna yönelik herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ALİ DÜŞEN KALKAR'IN MERAK EDİLEN KARİYER HAYATI:

1969 yılında sinema dünyasında ses getiren 'Ay Büyürken Uyuyamam” isimli filmde oynayan Ali Düşenkalkar, bir dönem Kanal D ekranlarının popüler dizisi Hanımın Çiftliğinde "Kabak Hafız" rolü ile kariyerinde önemli bir çalışmada bulunmuştur.

Ekranların başarılı ismi Düşenkalkar tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak geniş bir yelpazede etkinlik göstermiştir.

USTA OYUNCU ALİ DÜŞENKALKAR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2017 - Hep Yek 2 (Başrahip)(Sinema Filmi)

2016 - Hayat Sevince Güzel (Rüstem Özkan) (TV Dizisi)

2015 - 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Başkomiser Kemal)(Sinema Filmi)

2014 - Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (Seslendirme)(Sinema Filmi)

2013 - Kutsal Bir Gün (Ali Osman)(Sinema Filmi)

2013 - I II III IV (Canip) (Kısa Film)

2012 - 2013 - Dila Hanım

2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2011 - Zehirli Sarmaşık

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 - Lüks Otel

2010 - Kukuriku:Kadın Krallığı

2010 - Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız)

2009 - Osmanlı Cumhuriyeti

2008 - Devrim Arabaları

2008 - Babam Adam Olacak

2007 - Ezo Gelin

2007 - Hayat Apartmanı

2006 - Beş Vakit

2006 - Kız Babası

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited

2006 - Rüya Gibi

2005 - Ödünç Hayat

2005 - Erkek Tarafı

2005 - Seni Çok Özledim

2004 - Korkuyorum Anne

2004 - Ödünç Hayatlar

2002 - Çamur

1998 - Kaç Para Kaç

1997 - Baba Evi

1996 - Deniz Bekliyordu

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında

1993 - Mavi Sürgün

1993 - Yaz Evi