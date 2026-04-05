Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Çirkin' dizisi oyuncusu Gözde Kansu, 'Hande' rolüyle ekran karşısında izleyici karşısına çıkıyor. Peki Çirkin dizisinde Ökke'nin eşi rolünü üstelen Gözde Kansu kimdir? Ökke'nin eşi Hande'nin hikayesi nedir?

Çirkin dizisinde Ökke'nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande'nin hikayesi nedir?
29 Mart Pazar günü yayınlanmaya başlayan , sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not almayı başardı. ’nin ilgi çeken projesi Çirkin dizisinde Ökkeş’in genç sevgilisi rolüyle ilk bölümde kendini gösteren ancak, 2. bölümden sonra Ökkeş’in karısı olarak ekrana çıkacak olan Hande’nin hikayesi izleyiciler arasında merak edilmeye başlandı. Peki Star TV’nin yeni iddialı dizisi Çirkin dizisinde Ökkeş’in eşi olacak olan Hande kimdir? Çirkin dizisinde Hande karakterinin hikayesi nedir? Çirkin dizisinde Hande’yi oynayan Gözde Kansu kaç yaşında, Gözde Kansu hangi dizilerde oynadı?

HABERİN ÖZETİ

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'de Hande karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun hikayesi ve biyografisi ele alınıyor.
Gözde Kansu, Çirkin dizisinde Ökkeş'in eşi Hande karakterini canlandırıyor.
Hande, geçmişi zorluklarla dolu bir kadın olup, Ökkeş ile evlenerek Karataş ailesinin köşküne adım atıyor.
Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 İzmir doğumludur ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Daha önce Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini oynamıştır.
Gözde Kansu evli değildir ve Emre Altuğ ile ilişkisi olduğuna dair çıkan dedikoduları doğrulamamıştır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.


ÇİRKİN DİZİSİNDE HANDE KİMDİR?


Daha önceden Star TV ekranlarında Yalı Çapkını dizisinin Gülgün’ü olarak rol alan Gözde Kansu, şimdilerde yeni projesi olan Çirkin dizisi ile ekranlara yeniden dönüş sağladı.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Yapımı 25 Film’e ait olan, başrollerini ise Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın oynadığı Çirkin dizisinin önemli karakterlerinden birini oynayacak olan Gözde Kansu’nun yeni rolü merak konusu oldu.


ÇİRKİN DİZİSİNDE HANDE KARAKTERİNİN HİKAYESİ NE?


Star TV’nin sevilen yapımı ‘Çirkin’ dizisinde gece kulübü işletmecisi olarak rol alacak olan Çetin Tekindor’a partnerlik edecek olan Gözde Kansu, Ökkeş’in eşi Hande karakteri ile sevenleri karşısına çıkıyor.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Olay örgüsünde önemli bir yer edinerek hikayedeki kilit karakterlerden biri olacak olan Hande’nin diğer karakterlerle olan ilişkisi, dizinin gelecek bölümlerindeki karakterine derinlik katacak.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Geçmiş hayatında başı boş gezme, ailesizliğin ve parasızlığın dibini görmüş bir kadın olarak ekrana gelen Hande; karanlık işlerin acımasız lideri Ökkeş ile evlenerek, Karataş ailesinin şatafatlı köşküne tıpkı bir hanımefendi edası ile giriş yapmaktadır.

Ancak, Hande’nin burada ne bir dostu vardır ne de sırdaşı olacaktır. Ökkeş’in genç eşi Hande, köşkte istenmeyen biridir.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?


Ökkeş’in sert karakterini kadınlığı ile yumuşatacak olan Hande, yeri gelirse Kadir’i ve Engin’i de yeri geldiğinde kendi çıkarı için kullanacak ve dizinin önemli karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkacaktır.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?


ÇİRKİN DİZİSİNDE HANDE’Yİ OYNAYAN GÖZDE KANSI KİMDİR? GÖZDE KANSU’NUN BİYOGRAFİSİ:


Çirkin dizisinde Hande karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Gözde Kansu’nun gerçek hayattaki kimliği ve rol aldığı çalışmalar yeni dizisi Çirkin ile beraber hız kazandı.

Peki Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Gözde Kansu kimdir, işte merak edilen detayları:

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

‘Çirkin’ dizisindeki ‘Hande’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 yılında İzmir’de doğmuştur.
Lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde alan, üniversiteyi ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü okuyan Kansu, aldığı başarılı notlarla mezuniyetini tamamlamıştır.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Üniversite döneminde yoğunluklu olarak aldığı bale derslerinin yanı sıra okulun çeşitli müzik ve tiyatro projelerinde de yer alan Gözde Kansu bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Kansu, oyunculuk kariyerinin ilk aşamasında, "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Kurşun Yarası", "Çiçek Taksi" gibi birden fazla trend dizide konuk oyuncu olarak kendini gösterdi.


GÖZDE KANSU EVLİ Mİ, EMRE ALTUĞ İLE SEVGİLİ OLDU MU?


Ekranların başarılı oyuncusu Gözde Kansu, bugüne dek hiç evlenmemiştir. Sosyal medyada bir ara samimi pozlarıyla gündeme gelen Gözde Kansu ile Emre Altuğ’un ilişki yaşadığına yönelik magazin dünyasında dedikodular yayılsa da ünlü ikilinden bu haberleri doğrulayan bir açıklama gelmemişti.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?

Yalı Çapkını’nda beraber rol aldıkları ve orada karı-koca olarak rol aldığı partneri Emre Altuğ ile adı anılan Gözde Kansu, özel yaşamını gizli tutmayı tercih ediyor.

Çirkin dizisinde Ökke’nin eşi Hande'yi oynayan Gözde Kansu kimdir? Çirkin dizisinde Hande’nin hikayesi nedir?


GÖZDE KANSU’NUN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR:


Çiçek Taksi (1995)
Ayrılsak da Beraberiz (1999-2003)
Abuzer Kadayıf (2000)
Üzgünüm Leyla,
En Son Babalar Duyar (2002)
Yeter Anne (2002)
Kurşun Yarası (2003)
Kısmet (2005)
Haylaz Babam (2005)
Cemile (2006)
Dudaktan Kalbe (2007-2008)
Issız Adam (2008)
Aşk Üçgeni (2009)
Bahar Dalları (2009)
Neşeli Hayat (2009)
Hanımın Çiftliği (2010)
Al Yazmalım (2011)
Cast-ı Olan mı Var (2011)
Ankara'nın Dikmen'i (2014)
Medcezir (2015)
Gecenin Kraliçesi (2016)
İçerde (2016-2017)
Sen Anlat Karadeniz (2018)
Yalı Çapkını (2022-)


TİYATRO OYUNLARI:

Nereye Gitti Bütün Çiçekler? / Oyuncu - 2016
Enkaz / Ölüler Diyarı - 2014
Kaçamak / Oyuncu

