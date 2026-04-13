Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Delikanlı dizisinin Arzu'su Asena Girişken kimdir, kaç yaşında? Asena Girişken'in oynadığı diziler ve meslek kariyeri merak edildi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 12:47
1
Delikanlı dizisinde Arzu kimdir

Show TV'nin yeni iddialı projeleri arasında gelen Delikanlı dizisi, daha ilk bölümden reyting istatistiklerinde zirveye çıkarak beklentileri karşılamış oldu. Genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgileri üzerine çeken Delikanlı dizisinin önemli karakterlerinden olan Arzu, dizinin seyrinde önemli bir rol üstlenirken; dizinin izleyicileri Arzu rolü ile ekrana gelen Asena Keskinci'nin özel hayatını araştırmaya başladı. Başrolünde Mert Ramazan Demir ile Melis Sezen'in buluştuğu Delikanlı dizisinde Arzu karakterini oynayan Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, ne okudu, hangi dizilerde oynadı? İşte Asena Girişken'in kısaca biyografisi:

 

merakları da arttırdı.

 

Televizyon dünyasının yeni ve iddialı projelerinden biri olan Delikanlı dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Arzu’ya hayat veren Asena Girişken ise kısa sürede izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. Gerek oyunculuğu gerek karaktere kattığı derinlik sayesinde sosyal medyada sıkça konuşulan Girişken’in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı araştırılıyor. Peki, Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim? İşte detaylı soru-cevap şeklinde uzun biyografi…

 

2
Delikanlı dizisinde Hazanın arkadaşı Arzu kimdir

Geçtiğimiz haftalarda ilk bölümü yayın hayatına giren Delikanlı dizisi, gerek genç jenerasyonu gerek de üstün oyunculuk performansıyla sosyal medyaya damgasını vurmaya başardı. Daha ilk bölümden izleyicinin radarına girmeyi başaran Delikanlı dizisinde Hazan'ın en sadık dostu olarak öne Arzu karakteri, dizi seyrinde gelişen olaylarla birlikte arama motoruna takıldı. Peki Delikanlı dizisinde Hazan'ın arkadaşı Arzu gerçekte kimdir?

3
Asena Girişken kimdir

DELİKANLI DİZİSİNDE ARZU'YU ÜSTLENEN ASENA GİRİŞKEN KİMDİR? ASENA GİRİŞKEN KAÇ YAŞINDA?

Show TV'nin yeni sezon projeleri arasında izlenme rekorları kıran Delikanlı dizisinde Arzu rolü ile ekrana çıkan Asena Girişken, 12 Ocak 1992 tarihinde Hatay doğumludur.

Oyunculuğa karşı duyduğu hevesi daha çocukluk döneminde başlayan Girişken'in bu merakı kendisini kü.ük yaşlarda tiyatro eğitimi almaya itmiş ve oyunculuk kariyerinin ilk temellerini bu dönemlerde atmaya başlamıştır.

4
Asena Girişken hangi okulda okudu

Profosyonel anlamdaki ilk çalışmalarını Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi’nde eğitim gördükten sonra Craft Oyunculuk Atölyesinde gerçekleştiren Asena Girişken, bu süre zarfında yalnızca teknik olarak değil, sahne disiplini ve karakter analiziyle de önemli bir birikim kazanmıştır.

5
Asena Girişken hangi dizilerde oynadı

ASENA GİRİŞKEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE KARAKTERLERİ:

Aşk Yeniden (2015) – İlk televizyon deneyimlerinden biri
İstanbullu Gelin – Kısa ama dikkat çeken bir rol
Üç Kuruş (Peri karakteri) – Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı
Aldatmak (Yeşim karakteri) – Dram performansıyla dikkat çekti
Teşkilat (Suzan karakteri) – Aksiyon ve gerilim türünde önemli bir deneyim kazandı
Delikanlı (Arzu karakteri) – 2026 itibarıyla kariyerinin öne çıkan projelerinden biri

6
Asena Girişken'in sevgilisi var mı

DELİKANLI DİZİSİNİN ARZU'SU ASENA GİRİŞKEN'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Geçmiş ilişkilerine bakıldığında bir dönem, Uzak Şehir dizisinin Kaya Albora'sı Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı bilinen Asena Girişken'in bu ilişkiyi iki sene öncesinde sonlandırdığı bilinmekle beraber, şuan içerisinde erkek arkadaşının olup olmadığı bilinmemektedir.

7
asena girişken

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Delikanlı dizisi oyuncusu Asena Girişken, sosyal medya paylaşımlarında set karelerini ve tek olduğu pozlarını  daha çok ön planda tutmayı tercih ediyor.

8
Delikanlı dizisinde Arzu'nun hikayesi nedir

DELİKANLI DİZİSİNDE ARZU'NUN HİKAYESİ NEDİR?

Show TV'nin yeni sevilen dizisi Delikanlı'da Hazan'ın en yakın arkadaşı rolüyle ekrana gelen Arzu karakteri; mahalle kültürüyüle yetişmiş bir kızdır.

Çocukluk evresi maddi zorluklarla geçmiş olan Arzu'nun bu sıkıntılı hayattan kendini kurtarma çabası; kendisini daha konforlu ve bir yaşama kavuşma ümidine itiyor. Arzu'nun hırslı yapısı, dizinin ilerleyen evrelerinde hem Hazan ile olan ilişkisini hem de kendi geleceğini belirleyecek kritik dönemeçlerin habercisi olacaktır.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.