Delikanlı dizisinin Arzu'su Asena Girişken kimdir, kaç yaşında? Asena Girişken'in oynadığı diziler ve meslek kariyeri merak edildi

Show TV'nin yeni iddialı projeleri arasında gelen Delikanlı dizisi, daha ilk bölümden reyting istatistiklerinde zirveye çıkarak beklentileri karşılamış oldu. Genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgileri üzerine çeken Delikanlı dizisinin önemli karakterlerinden olan Arzu, dizinin seyrinde önemli bir rol üstlenirken; dizinin izleyicileri Arzu rolü ile ekrana gelen Asena Keskinci'nin özel hayatını araştırmaya başladı. Başrolünde Mert Ramazan Demir ile Melis Sezen'in buluştuğu Delikanlı dizisinde Arzu karakterini oynayan Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, ne okudu, hangi dizilerde oynadı? İşte Asena Girişken'in kısaca biyografisi:
Televizyon dünyasının yeni ve iddialı projelerinden biri olan Delikanlı dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Arzu’ya hayat veren Asena Girişken ise kısa sürede izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. Gerek oyunculuğu gerek karaktere kattığı derinlik sayesinde sosyal medyada sıkça konuşulan Girişken’in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı araştırılıyor. Peki, Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim? İşte detaylı soru-cevap şeklinde uzun biyografi…
DELİKANLI DİZİSİNDE ARZU'YU ÜSTLENEN ASENA GİRİŞKEN KİMDİR? ASENA GİRİŞKEN KAÇ YAŞINDA?
Show TV'nin yeni sezon projeleri arasında izlenme rekorları kıran Delikanlı dizisinde Arzu rolü ile ekrana çıkan Asena Girişken, 12 Ocak 1992 tarihinde Hatay doğumludur.
Oyunculuğa karşı duyduğu hevesi daha çocukluk döneminde başlayan Girişken'in bu merakı kendisini kü.ük yaşlarda tiyatro eğitimi almaya itmiş ve oyunculuk kariyerinin ilk temellerini bu dönemlerde atmaya başlamıştır.
Profosyonel anlamdaki ilk çalışmalarını Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi’nde eğitim gördükten sonra Craft Oyunculuk Atölyesinde gerçekleştiren Asena Girişken, bu süre zarfında yalnızca teknik olarak değil, sahne disiplini ve karakter analiziyle de önemli bir birikim kazanmıştır.
ASENA GİRİŞKEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE KARAKTERLERİ:
Aşk Yeniden (2015) – İlk televizyon deneyimlerinden biri
İstanbullu Gelin – Kısa ama dikkat çeken bir rol
Üç Kuruş (Peri karakteri) – Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı
Aldatmak (Yeşim karakteri) – Dram performansıyla dikkat çekti
Teşkilat (Suzan karakteri) – Aksiyon ve gerilim türünde önemli bir deneyim kazandı
Delikanlı (Arzu karakteri) – 2026 itibarıyla kariyerinin öne çıkan projelerinden biri
DELİKANLI DİZİSİNİN ARZU'SU ASENA GİRİŞKEN'İN SEVGİLİSİ VAR MI?
Geçmiş ilişkilerine bakıldığında bir dönem, Uzak Şehir dizisinin Kaya Albora'sı Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı bilinen Asena Girişken'in bu ilişkiyi iki sene öncesinde sonlandırdığı bilinmekle beraber, şuan içerisinde erkek arkadaşının olup olmadığı bilinmemektedir.
Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Delikanlı dizisi oyuncusu Asena Girişken, sosyal medya paylaşımlarında set karelerini ve tek olduğu pozlarını daha çok ön planda tutmayı tercih ediyor.
DELİKANLI DİZİSİNDE ARZU'NUN HİKAYESİ NEDİR?
Show TV'nin yeni sevilen dizisi Delikanlı'da Hazan'ın en yakın arkadaşı rolüyle ekrana gelen Arzu karakteri; mahalle kültürüyüle yetişmiş bir kızdır.
Çocukluk evresi maddi zorluklarla geçmiş olan Arzu'nun bu sıkıntılı hayattan kendini kurtarma çabası; kendisini daha konforlu ve bir yaşama kavuşma ümidine itiyor. Arzu'nun hırslı yapısı, dizinin ilerleyen evrelerinde hem Hazan ile olan ilişkisini hem de kendi geleceğini belirleyecek kritik dönemeçlerin habercisi olacaktır.