Delikanlı dizisinin Yusuf'u Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında? Mert Ramazan Demir nereli, sevgilisi var mı? Oynadığı diziler neler

OGM Pictures imzalı Show TV'nin yeni projesi Delikanlı, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor! Sıra dışı konusu ve iddialı genç oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başaran Delikanlı dizisi başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in rolü merakları arttırdı.
Mert Ramazan Demir'in ön planda olacağı güçlü yapımda ekrana taşıyacağı karakter olan 'Yusuf' şimdiden radara takıldı. Peki Delikanlı dizisinin Yusuf'u kimdir?
DELİKANLI DİZİSİNDE YUSUF KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ NE?
Katı ve sert görünümünün altında derin yaralar taşıyan Yusuf, aile bağları güçlü ve adalet sahibi bir karakterdir.
Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz ile Zeynep Günay'ın oturduğu senaryosu ise Aybike Ertürk'ün kaleminden çıkan Delikanlı dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in özel hayatı yeni dizisi olan Delikanlı ile beraber yeniden gündeme geldi.
DELİKANLI DİZİSİNDE YUSUF'U OYNAYAN MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?
Ekran yıldızı parlak genç oyunculardan olan Mert Ramazan Demir, oyunculuk kariyerinde ismi giderek üst sıralara taşınan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
MERT RAMAZAN DEMİR NERELİ?
25 Kasım 1998 yılında gözlerini İstanbul'un Şile ilçesinde açan oyuncu Mert Ramazan Demir'in memleketinin Van olduğu bilinmektedir.
Asıl ününü Yalı Çapkını dizisindeki 'Ferit' rolüyle kazanan Mert Ramazan Demir, buradaki çıkışından sonra genç kızların hayran duyduğu isimlerden biri olmuştur.
MERT RAMAZAN DEMİR OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
Meslek kariyerine daha reşit olmadan başlayan Mert Ramazan Demir, Denizli'de üniversite okudğu dönemde abisiyle birlikte yaşadığı esnada başladı.
Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Demir'in ilk dikkat çeken projesi “I Am You” isimli sinema filmi oldu.
Televizyon ekranlarında ise 2020 yılında yayınlanan “Çıplak” ile televizyon yolculuğuna adım attı.
Daha sonra , “Öğretmen” dizisindeki “Ateş” rolüyle adını duyurmaya başladı.
Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli bir konuma sahip olan Mert Ramazan Demir, televizyon ekranlarında yer aldığı etkin projelerle birlikte oyunculuk dünyasında kendisine sağlam da bir yer edinmiştir.
MERT RAMAZAN DEMİR'İN SEVGİLİSİ VAR MI?
Ekranların gözde oyuncusu Mert Ramazan Demir'in adı magazin dünyasında uzun bir süre Yalı Çapkını'nda beraber rol aldığı partneri Afra Saraçoğlu ile anılmıştı.
Başta her iki tarafta reddetse de aralarındaki ilişkinin yalnızca arkadaşlık olduğunu belirtseler de kaçamak tatil pozları ünlü ikilinin aşklarını ele vermişti.
Ancak, ünlü çift daha sonra aralarında yaşanan problemler nedeniyle yollarını ayırmıştı. Şimdilerde ise yeni bir sevgilisinin olduğu bilinmiyor.
MERT RAMAZAN DEMİR'İN ROL ALDIĞI PROJELER:
Dizileri:
Yalı Çapkını (Ferit Korhan) - 2022-2025
Delikanlı (Yusuf) - 2025
Bize Bi'şey Olmaz - 2026
Şahmaran (Cihan) - 2024 (Netflix)
Ölüm Zamanı - 2021 (Exxen)
Öğretmen (Ateş Genç) - 2020
Çıplak - 2020 (BluTV)
Fazilet Hanım ve Kızları - 2017
Hayat Bazen Tatlıdır - 2017
Filmleri:
Metruk Adam (Baran) - 2024
UFO - 2022 (Netflix)
I Am You (Benimsin) - 2019
Üç Harfliler: Adak - 2019
Aşkopat - 2015