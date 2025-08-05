Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir? YAŞ 2025 öncesi kariyer portresi

Bugün gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2025 toplantısı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının kariyerleri yeniden gündeme geldi. Bu isimler arasında özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 44 yıllık askeri kariyeri dikkat çekiyor.

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR? RÜTBESİ VE EĞİTİM HAYATI

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Denizcilik kariyerine erken yaşta başlayan Tatlıoğlu'nun eğitim süreci şöyle gelişti:

1977 : Deniz Lisesi'nden mezun oldu

: Deniz Lisesi'nden mezun oldu 1981 : Deniz Harp Okulu'nu başarıyla tamamladı

: Deniz Harp Okulu'nu başarıyla tamamladı 1990-1992 : Deniz Harp Akademisi'nde kurmaylık eğitimi aldı

: Deniz Harp Akademisi'nde kurmaylık eğitimi aldı 1994-1996: Silahlı Kuvvetler Akademisi ve ABD Rhode Island Newport'taki Deniz Kurmay Koleji'nde eğitim gördü

ERCÜMENT TATLIOĞLU'NUN GÖREV YAPTIĞI GEMİLER VE KARARGAHLAR

Kariyerinin ilk yıllarında sahada aktif görevler alan Tatlıoğlu:

1981-1990 Dönemi:

TCG Gayret Muhribi'nde branş subaylığı

TCG Savaştepe Muhribi'nde bölüm amirliği

1992-1994 Dönemi:

Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü

ERCÜMENT TATLIOĞLU'NUN KRİTİK KOMUTANLIK GÖREVLERİ

İstanbul Boğaz Komutanlığı (2013-2016)

Türkiye'nin en stratejik su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olan Tatlıoğlu, bu dönemde uluslararası deniz trafiğinin güvenli geçişini sağladı.

Koramiral Rütbesi ve Sonrası

2016: Koramiral rütbesine terfi etti

2016-2017: Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevini üstlendi

19 Ağustos 2017: Donanma Komutanı olarak atandı

2020: Oramiral rütbesine yükseldi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Atanması

4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, emekli olan Oramiral Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Bu göreve gelişi, 42 yıllık deneyimi ve başarılı komutanlık kariyeriyle örtüşüyordu.

Aldığı Ödül ve Takdirler

Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, gösterdiği üstün başarılar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Bu ödül, Tatlıoğlu'nun TSK içindeki saygınlığını ve başarısını tescilleyen önemli bir takdir olarak kayıtlara geçti.

ERCÜMENT TATLIOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Leman Tatlıoğlu ile evli. Çiftin mutlu bir evliliği bulunuyor ve bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Tatlıoğlu ailesi, askeri protokolün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirirken, aile mahremiyetine de özen gösteriyor.

Deniz Kuvvetlerindeki Vizyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı döneminde Tatlıoğlu'nun öncelikleri:

Mavi Vatan Doktrini'nin güçlendirilmesi Yeni tip denizaltı ve savaş gemilerinin envantere katılması Personel eğitiminin modernizasyonu Uluslararası deniz işbirliklerinin geliştirilmesi

YAŞ 2025'TE NELER BEKLENİYOR?

Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısında, Oramiral Tatlıoğlu'nun mevcut görevine devam etmesi bekleniyor. 65 yaşındaki deneyimli komutanın, Türk denizcilik tarihine katkıları ve vizyoner liderliği ile Deniz Kuvvetleri'ni geleceğe taşıma misyonunu sürdürmesi öngörülüyor.