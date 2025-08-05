Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir? YAŞ 2025 öncesi kariyer portresi

Bugün gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2025 toplantısı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının kariyerleri yeniden gündeme geldi. Bu isimler arasında özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 44 yıllık askeri kariyeri dikkat çekiyor.
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Denizcilik kariyerine erken yaşta başlayan Tatlıoğlu'nun eğitim süreci şöyle gelişti:
Kariyerinin ilk yıllarında sahada aktif görevler alan Tatlıoğlu:
1981-1990 Dönemi:
1992-1994 Dönemi:
İstanbul Boğaz Komutanlığı (2013-2016)
Türkiye'nin en stratejik su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olan Tatlıoğlu, bu dönemde uluslararası deniz trafiğinin güvenli geçişini sağladı.
Koramiral Rütbesi ve Sonrası
2016: Koramiral rütbesine terfi etti
2016-2017: Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevini üstlendi
19 Ağustos 2017: Donanma Komutanı olarak atandı
2020: Oramiral rütbesine yükseldi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Atanması
4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, emekli olan Oramiral Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Bu göreve gelişi, 42 yıllık deneyimi ve başarılı komutanlık kariyeriyle örtüşüyordu.
Aldığı Ödül ve Takdirler
Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, gösterdiği üstün başarılar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Bu ödül, Tatlıoğlu'nun TSK içindeki saygınlığını ve başarısını tescilleyen önemli bir takdir olarak kayıtlara geçti.
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Leman Tatlıoğlu ile evli. Çiftin mutlu bir evliliği bulunuyor ve bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Tatlıoğlu ailesi, askeri protokolün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirirken, aile mahremiyetine de özen gösteriyor.
Deniz Kuvvetlerindeki Vizyonu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı döneminde Tatlıoğlu'nun öncelikleri:
Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısında, Oramiral Tatlıoğlu'nun mevcut görevine devam etmesi bekleniyor. 65 yaşındaki deneyimli komutanın, Türk denizcilik tarihine katkıları ve vizyoner liderliği ile Deniz Kuvvetleri'ni geleceğe taşıma misyonunu sürdürmesi öngörülüyor.