Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Yönetim, takımın başına geçecek isim için görüşmelerini sürdürürken geçiş sürecinde görev yapacak teknik sorumlu da belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar A Takım’ın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt’ın üstleneceğini açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı eski futbolcu Dirk Kuyt’ın yeniden kulüpte görev almasıyla birlikte Hollandalı ismin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı ve hangi kulüpleri çalıştırdı?

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HABERİN ÖZETİ Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Kuyt'ın kariyeri ve çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar geçici teknik sorumlu olarak Dirk Kuyt'ın görevlendirildiği duyuruldu. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geçici olarak Dirk Kuyt getirildi. Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980'de Hollanda'nın Katwijk aan Zee kentinde doğdu ve 2026 itibarıyla 46 yaşındadır. Futbolculuk kariyerine 1998'de Utrecht'te başlayan Kuyt, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe ve tekrar Feyenoord formaları giydi. Kuyt, Fenerbahçe ile 2012-2015 yılları arasında forma giydi, 130 resmi maçta 36 gol attı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Feyenoord altyapısında ve genç takımlarında görev aldıktan sonra ADO Den Haag ve Beerschot'u çalıştırdı.

DİRK KUYT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980 tarihinde Hollanda’nın Katwijk aan Zee kentinde dünyaya geldi. Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör olan Kuyt, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başlayan Kuyt, özellikle Feyenoord ve Liverpool formalarıyla Avrupa futbolunda tanındı. Kariyerinin ilerleyen döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda geçirdiği yıllarda taraftarların beğenisini kazandı.

Hollanda Millî Takımı’nda da uzun yıllar forma giyen Kuyt, 2010 FIFA Dünya Kupası’nda final oynayan kadroda yer aldı.

DİRK KUYT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2003 yılında evlendiği ve 4 çocuğunun annesi olan Gertrude van Vuuren ile 17 yıllık evliliği Haziran 2020'de sona ermiştir.

DİRK KUYT HANGİ TAMIMLARDA OYNADI?

Dirk Kuyt, profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında FC Utrecht’te başladı. Burada beş sezon geçiren futbolcu, 2003 yılında Feyenoord’a transfer oldu. Hollanda ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kuyt, 2004-2005 sezonunda Eredivisie’de gol kralı oldu. Bir sonraki sezon ise Hollanda’da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

2006 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a transfer olan Kuyt, burada altı sezon forma giydi. İngiliz ekibinin 2007 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği kadroda yer aldı. Final maçında da gol atan Hollandalı futbolcu, Liverpool’un 2011-2012 sezonunda kazandığı Lig Kupası’nda da pay sahibi oldu.

2012 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Kuyt, sarı-lacivertli formayla üç sezon mücadele etti. Takımda geçirdiği dönemde 130 resmi karşılaşmaya çıkan futbolcu, 36 gol kaydetti. Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kuyt, UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan kadronun da önemli isimleri arasında yer aldı.

Futbolculuk kariyerinin son bölümünde yeniden Feyenoord’a dönen Kuyt, 2017 yılında profesyonel futbolu bıraktı.

Dirk Kuyt’ın profesyonel futbol kariyerinde forma giydiği kulüpler şöyle:

FC Utrecht (1998-2003)

Feyenoord (2003-2006)

Liverpool (2006-2012)

Fenerbahçe (2012-2015)

Feyenoord (2015-2017)

DİRK KUYT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Dirk Kuyt, antrenörlük çalışmalarına Hollanda’da başladı. Feyenoord altyapısında görev alan Kuyt, daha sonra kulübün genç takımlarında teknik sorumluluk üstlendi.

2022 yılında ADO Den Haag’ın teknik direktörlüğüne getirilen Hollandalı çalıştırıcı, kariyerindeki ilk üst düzey teknik direktörlük deneyimini burada yaşadı. Daha sonra Belçika ekiplerinden Beerschot’u çalıştırdı.

Kuyt’ın teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı takımlar arasında ADO Den Haag ve Beerschot bulunuyor. Fenerbahçe’deki yeni göreviyle birlikte eski futbolcu, sarı-lacivertli takımda teknik sorumlu olarak da görev yapacak.

DİRK KUYT NE ZAMAN KADAR FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPACAK?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı’nın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.

Kulüpte yeni teknik direktör için arayışlar sürerken yönetimin gündeminde yerli ve yabancı isimler bulunuyor. Teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı’nın da adı geçiyor. İki teknik adamla ilgili henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtiliyor.