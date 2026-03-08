Doktor Başka Hayatta'nın Elif Ateş'i gerçekte kim? Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu ve dizileri

Çoğumuzun ekranlarda Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak tanıdığı Sıla Türkoğlu, yeni projesi olan 'Doktor Başka Hayatta' da 'Elif' karakteri ile yeniden ekranlara dönüyor. 'Elif' karakteri ile Sıla Türkoğlu'nun, 'Prof. Doktor İnan Kural' karakteri ile de İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik başlayan senaryosuyla izleyiciler arasında ilgiyle takip ediliyor. İlk bölümü 8 Mart Pazar günü (Kadınlar Günü)'nde NOW ekranlarına gelen Doktor Başka Hayatta'nın ilk bölümünde, Elif Ateş ile Doktor İnan Kural'ın geçmişte yaşadığı aşk'ın nasıl hazin sonlanacağını gözler önüne seriliyor. Dramatik sahneleri ve duygu yüklü geçişleri izleyiciler arasında tam not alan Doktor Başka Hayatta'nın ana karakterlerinden olan Elif'in hikayesi araştırılıyor. Peki Doktor Başka Hayatta dizisi Elif Ateş kim?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNDE ELİF'İ KİM OYNUYOR? SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Televizyon ekranlarında en son Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sıla Türkoğlu, dizideki Doğa karakterinin yanı sıra inci gibi güzel dişleriyle reklamlarda da oynamaktadır.

Şimdilerde ise NOW'un yeni projesi olan Doktor Başka Hayatta'da Elif Ateş karakteri ile ekrana gelen güzel oyuncu, yeniden oyunculuk hünerlerini sergilemek üzere izleyici karşısına çıkıyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinde 'Elif ateş' karakterini üstlenen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'na yönelik yapılan araştırmalarda en çok nereli olduğu, sevgilisi olup olmadığı ve rol aldığı diziler merak ediliyor.

Peki Doktor Başka Hayatta'nın Elif'i Sıla Türkoğlu kısaca kimdir?

SILA TÜRKOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ:

18 Nisan 1999 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde doğan güzel oyuncu Sıla Tükoğlu, oyunculuğa olan heves ve merakını küçük yaşlardayken fark etmiştir.

Liseyi okuduğu zamanlar eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimlerine başlayan Türkoğlu, okulun bitmesini beklemeden dizi setlerinde profosyonel anlamda oyunculuk yapmaya başlamıştır.

2018 de "Ağlama Anne"de ilk rolünü alan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, bir sene sonra TV ekranlarında yayınlanan 'Yemin' dizisindeki Suna rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'in eşi Doğa'yı oynayan Türkoğlu, bu dizi sayesinde ününü iyice arttırmış ve yoğun bir fan kitlesi elde etmiştir.

SILA TÜRKOĞLU'NUN ROL ALDIĞI PROJELER:

Doktor: Başka Hayatta (NOW, Dass Yapım, 2026)

Kızılcık Şerbeti (Show Tv, Gold Yapım, 2022)

Emanet (Seher, Kanal 7, Karamel Yapım, 2021)

Ağlama Anne (Konuk oyuncu)

Yemin (Suna, 2018)

SILA TÜRKOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Şimdilerde düğün hazırlığında olduğu bilinen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun önümüzdeki yaz Ata Ayyıldız ile evleneceği iddia ediliyor.

İş insanı Ata Ayyıldız'la epey süredir ilişki içinde olan Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı. Bodrum'da tanışan ünlü ikilinin, mutlu beraberliklerini burada taçlandırıp düğünü romantik bir beach düğünü yapmak istediklerini dile getirmişlerdi.

SILA TÜRKOĞLU İLE SEVGİLİSİ ATA AYYILDIZ NASIL TANIŞTI?

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı Empati programına konuk olarak katılan oyuncu Sıla Türkoğlu, mutlu bir beraberlik sürdürdüğü bilinen erkek arkadaşı Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı. Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile yollarının kesiliş sürecini şu sözlerle ifade etmişti:

'Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz.

Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk'