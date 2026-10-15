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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:32

Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Dündar Ziya Gültekin’in hayatı, yaşı, memleketi ve siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in biyografisi ve siyasi hayatı…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:32

Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı, hayatını neden kaybetti? ’de ’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Dündar Ziya Gültekin’in hayatı, yaşı, memleketi ve siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in biyografisi ve siyasi hayatı…

Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten ve uzun yıllardır bünyesinde siyasi çalışmalar yapan bir isimdi. Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başlayan Gültekin, parti teşkilatında farklı görevler üstlendi. Belediye meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevleriyle yerel yönetim çalışmalarında yer aldı.

1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Gültekin, eğitim hayatını veterinerlik ve kamu yönetimi alanlarında sürdürdü. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev alan Gültekin, serbest ticaretle uğraşıyordu.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

1983 doğumlu olan Dündar Ziya Gültekin, 2026 yılı itibarıyla 42 veya 43 yaşındaydı. 

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NERELİ?

Dündar Ziya Gültekin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Gültekin, siyasi kariyerinde de Üsküdar’da görev aldı ve ilçenin yerel yönetim çalışmalarında bulundu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’İN EĞİTİM HAYATI

Dündar Ziya Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. Veterinerlik ve kamu yönetimi alanlarında eğitim alan Gültekin, mesleki çalışmalarının yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdürdü.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’İN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi çalışmalarına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başlayan Dündar Ziya Gültekin, 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2012-2019 yılları arasında ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018 ve 2019 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını üstlenen Gültekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

2023 ve 2024 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili olarak çalışan Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Üsküdar Belediye Başkan Vekili neden hayatını kaybetti?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce’de Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralandı. Kaza, otoyolun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada dört kişinin daha yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Dündar Ziya Gültekin evli ve üç çocuk babasıydı. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, siyasi kariyerinin yanı sıra yerel yönetim ve sivil toplum alanlarında da çeşitli görevler üstlendi.

ETİKETLER
#Düzce
#AK Parti
#anadolu otoyolu
#Ziya Gültekin
#Üsküdar Belediye Başkan Vekili
#Biyografi
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