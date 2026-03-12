Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya ile evleneceği konuşulan Duygu Karabaş'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Evlilik yolunda ilerleyen ve nişan tarihi bu ay gerçekleşecek olan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş'ın özel hayatı ilgi görüyor. Peki Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kimdir, meslesği nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 01:05
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 01:10

dünyasında sunduğu programlardaki yüksek reytingleri ile konuşululan komedyen 'nın haberini duyurması ile birlikte sevgilisi Duygu Karabaş'a yönelik yapılan araştırmalar da hız kazandı. 29 Mart'ta evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını atacağı bilinen Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş'ın özel hayatı, Hasan Can Kaya'nın hayran kitlesi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki ekranların güldüren yüzü Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Karabaş'ın meslek hayatındaki başarılı neler?

DUYGU KARABAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

'Dijital platformda yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile kendine geniş bir hayran kitlesi elde eden sunucu ve şovmen Hasan Can Kaya, patlattığı nişan haberi ile sosyal medyayı salladı. Evlenecekleri konuşulan ve ilk resmi adım olan yüzüklerin takılacağı tarihi duyuran Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş merak edildi. Peki Duygu Karabaş kimdir?

Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

Üzerinde çalıştığı eserlerini 'Duygusuz Portreler' platformu üzerinden sanata ilgi ve merak duyan tüm sanatseverleri ile buluşturan ressam Duygu Karabaş, meslek kariyerinde portre alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

Özellikle de görsel sanatlara yönelik ürettiği özel tasarımlarla sanat dünyasının tanınır isimlerinden biri olarak öne çıkan Duygu Karabaş'ın başarılı sanat kariyerinin yanı sıra bir de iş dünyasındaki yönetici kimliği bulunmaktadır.

Meslek kariyerine yönelik oldukça fazla bilgi bulunmasına rağmen özel hayatına dair neredeyse hiçbir bilgiye rastlanmayan ressam Duygu Karabaş'ın yaşı, memleketi ve aile bireylerine yönelik detay bilgiler henüz bulunmuyor.

Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş, arama motorunda daha çok meslek kariyerindeki başarıları ile öne çıkıyor.

DUYGU KARABAŞ NE MEZUNU? HANGİ OKULDA OKUDU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gördüğü derslerini başarılı notlar alarak bitiren Duygu Karabaş, sanat ağırlıklı olmak üzere birden fazla sayıdaki çalışmalara yön vermiş ve bu çalışmalarını fiziksel sergilerde daha geniş bir kitleye duyurmuştur.

Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

ETİKETLER
#Magazin
#nişan
#hasan can kaya
#ressam
#Duygu Karabaş
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.