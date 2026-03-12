Duygu Karabaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Duygu Karabaş'ın özel hayatı merak edildi!

Magazin dünyasında sunduğu programlardaki yüksek reytingleri ile konuşululan komedyen Hasan Can Kaya'nın nişan haberini duyurması ile birlikte sevgilisi Duygu Karabaş'a yönelik yapılan araştırmalar da hız kazandı. 29 Mart'ta evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını atacağı bilinen Hasan Can Kaya'nın ressam sevgilisi Duygu Karabaş'ın özel hayatı, Hasan Can Kaya'nın hayran kitlesi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki ekranların güldüren yüzü Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Karabaş'ın meslek hayatındaki başarılı neler?

DUYGU KARABAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

'Dijital platformda yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile kendine geniş bir hayran kitlesi elde eden sunucu ve şovmen Hasan Can Kaya, patlattığı nişan haberi ile sosyal medyayı salladı. Evlenecekleri konuşulan ve ilk resmi adım olan yüzüklerin takılacağı tarihi duyuran Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş merak edildi. Peki Duygu Karabaş kimdir?

Üzerinde çalıştığı eserlerini 'Duygusuz Portreler' platformu üzerinden sanata ilgi ve merak duyan tüm sanatseverleri ile buluşturan ressam Duygu Karabaş, meslek kariyerinde portre alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

Özellikle de görsel sanatlara yönelik ürettiği özel tasarımlarla sanat dünyasının tanınır isimlerinden biri olarak öne çıkan Duygu Karabaş'ın başarılı sanat kariyerinin yanı sıra bir de iş dünyasındaki yönetici kimliği bulunmaktadır.

Meslek kariyerine yönelik oldukça fazla bilgi bulunmasına rağmen özel hayatına dair neredeyse hiçbir bilgiye rastlanmayan ressam Duygu Karabaş'ın yaşı, memleketi ve aile bireylerine yönelik detay bilgiler henüz bulunmuyor.

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş, arama motorunda daha çok meslek kariyerindeki başarıları ile öne çıkıyor.

DUYGU KARABAŞ NE MEZUNU? HANGİ OKULDA OKUDU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gördüğü derslerini başarılı notlar alarak bitiren Duygu Karabaş, sanat ağırlıklı olmak üzere birden fazla sayıdaki çalışmalara yön vermiş ve bu çalışmalarını fiziksel sergilerde daha geniş bir kitleye duyurmuştur.