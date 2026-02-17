Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından hızla gündemde yer alırken hayatıyla merak edildi. Peki, Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 16:07

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dinlediği Edis Görgülü, gündem geldi. Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı haberleriyle hızla gündeme gelen şarkıcı Edis Görgülü, arama motorlarında da hayatıyla merak edildi. Peki, Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Edis olarak bilinen Edis Görgülü, 28 Kasım 1990’da Londra’da dünyaya geldi. Çocukluğunu İzmir’de geçiren Edis Görgülü, lise eğitimini de İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde almıştır. Küçüklüğünden beri müzikle arasının iyi olduğu bilinen Edis Görgülü, lise ve üniversite eğitimlerinin yanı sıra müzik eğitimleri alarak kendini geliştirmiştir.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

Daha sonra Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanan Edis Görgülü İstanbul’a yerleşerek albüm hazırlığına başlamış çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Müzik kariyeri olmayınca da oyunculuk alanına adım atmıştır.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

İlk kez, 2011 ve 2012 yılları arasında yayınlanan Dinle Sevgili ve Hayatımın Rolü dizileriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Tabi bu oyunculuk ona müzik kariyerinin de kapılarını açmıştır. 2018 yılı itibariyle ilk albümü olan ‘An’ı paylaşarak müzik alanında çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

EDİS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ünlü şarkıcı Edis, 28 Kasım 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 35 yaşlarında olan isim, yayınladığı şarkılarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerine ilk kez oyunculukla başlayan Edis, daha sonra menajerinin müzisyenlik teklifi sonrası kariyerine müzikle devam etmiştir.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

Küçük yaşlardan beri müzikle ilgili olan ünlü isim, piyano eğitimi almıştır. Londra’da doğmuş olan Edis aslen İzmirlidir. Ailesinin o daha doğadan önce eğitimlerini tamamlamak için gittikleri ama daha sonra asıl memleketleri olan İzmir’e döndükleri kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

2018 yılında ‘An’ albümüyle müzik kariyerine adım atan Edis Görgülü, daha sonra Buz Kırağı, Pişmanım, Arıyorum, Yalancı, Çok Çok gibi parçalarıyla kısa sürede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu haber sonrası şarkılarıyla hayranlarının dikkatini çeken Edis Görgülü magazin gündemine bomba gibi düştü.

