Editor
 | Funda Aydın

Egemen Korkmaz kimdir? Egemen Korkmaz kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Eski futbolcu ve teknik direktör Egemen Korkmaz, kariyeri ve özel hayatıyla merak konusu oluyor. Taraftarlar, Egemen Korkmaz’ın kaç yaşında olduğunu ve sağlık durumunu araştırıyor. Süper Lig’deki başarılı futbolculuk kariyeri ve teknik adamlık deneyimleriyle tanınan Korkmaz, Hırvatistan deplasmanında saha kenarında yere yığılan Korkmaz’ın sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Egemen Korkmaz kimdir? Egemen Korkmaz kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Egemen Korkmaz kimdir? Egemen Korkmaz kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
31.03.2026
saat ikonu 21:22
31.03.2026
saat ikonu 21:26

Eski milli futbolcu ve Egemen Korkmaz, kariyeri boyunca ’nin en önemli kulüplerinde forma giydi ve futbolseverlerin ilgisini çekti. 41 yaşındaki Egemen Korkmaz, futbolculuk döneminde defans hattının güvenilir ismi olarak öne çıktı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve yorumculuk gibi farklı alanlarda da kariyerine devam etti. Korkmaz, Hırvatistan deplasmanında saha kenarında yere yığılıp kalmasıyla herkesi derinden üzdü. Korkmaz’ın hakkında haberler gündeme gelirken, taraftarlar ve spor medyası güncel bilgileri merakla takip ediyor. Peki, Egemen Korkmaz kimdir? Egemen Korkmaz kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan deplasmanında yaşadığı sağlık sorunu ve durumu hakkında bilgiler verilmektedir.
Egemen Korkmaz, 3 Kasım 1982 Balıkesir doğumlu ve 43 yaşındadır.
Futbolculuk kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giymiştir.
Hırvatistan deplasmanı sırasında saha kenarında yere yığılıp hastaneye kaldırılmıştır.
Edinilen bilgilere göre bilincinin yerinde olduğu bildirilmiştir.
Sağlık durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi açıklama beklenmektedir.
EGEMEN KORKMAZ KİMDİR?

3 Kasım 1982 Balıkesir doğumlu olan Egemen Korkmaz, Türk futbolunun "Gladyatör" lakaplı efsane savunmacısı olarak tanınmaktadır. Futbol kariyeri boyunca Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyerek, adını altın harflerle yazdırdı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atan Korkmaz, ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosunda görev alıyordu.

EGEMEN KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Egemen Korkmaz 43 yaşındadır.

EGEMEN KORKMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Egemen Korkmaz, Hırvatistan deplasmanı sırasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, saha kenarında aniden yere yığılmasıyla başladı ve futbol dünyasında kısa sürede büyük endişe oluşturdu. Edinilen bilgilere göre Korkmaz’ın bilincinin yerinde olduğu bildirildi.

Taraftarlar ve spor camiası, ünlü futbolcu Egemen Korkmaz’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak resmi açıklama ise merakla bekleniyor.

Korkmaz’ın sağlık durumu ile ilgili detaylar henüz netleşmezken, doktorların ve sağlık ekibinin gerekli tüm müdahaleleri yaptığı öğrenildi. Futbolseverler, Egemen Korkmaz’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ediyor. TFF’den gelecek resmi açıklama ile birlikte, Korkmaz’ın durumu hakkında net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

