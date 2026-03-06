Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı? Emir Elidemir, nerelerde çalıştı?

Amazon Prime dijital platformunun heyecanlandıran yeni sezon yarışma programlarından olan The Traitors Türkiye, ünlü sunucu Giray Altınok’un sunumu ile ekranlara taşınıyor. 25 Mart Çarşamba günü yayınlanması beklenen The Traitors Türkiye programında yarışacak 20 ünlü isimden biri olan Emir Elidemir’in kim olduğu ise arama motorunda sıklıkla aratılmaya başladı. TV8 kanalında milyonlarca kişi tarafından izlenen Masterchef’in bir döneminde lezzet yarıştıran Emir Elidemir’in özel hayatı katılacağı The Traitors Türkiye programı ile beraber izleyiciler arasında daha da merak edilir oldu. Peki Emir Elidemir kimdir, sevgilisi var mı? Emir Elidemir hangi okuldan mezun oldu, nerelerde çalıştı?



EMİR ELİDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Televizyon ekranlarında katıldığı Masterchef programında ismini geniş bir kitleye duyurarak iyice tanınır hale gelen Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.



Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde başarılı bir şekilde okuyup, mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünü okuyan Emir Elidemir, stajını üniversite dönemi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da gerçekleştirmiştir.



Mezuniyet sonrasında New York'taki bir restoranda 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye dönmüştür.



İstanbul'da çalıştığı restorantta ise 2,5 ay kadar bir süre ile çalışmış ve daha farklı bir mekanda mutfak şefliği rütbesine ulaşmıştır.



EMİR ELİDEMİR’İN SEVGİLİSİ VAR MI?



Masterchef 2020 yılında ana kadro yarışmacısı Emir Elidemir, yarışmadan üçüncülük derecesi ile ayrılmıştı.

Lezzetlerin yarıştırıldığı fenomen yarışmada ismi bir dönem rakip arkadaşlarından Ayyüce ile beraber olduğu anılsa da Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir, bu iddialar karşısında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.



Bir dönem Masterchefte yarışan şimdi de yakın zamanda ekranlarda yayınlanacak olan The Traitors Türkiye’de yarışacak olan Emir Elidemir, aradığı sevgili kriterini şu sözlerle açıklamıştı:



“Seçiciyim biraz. Minyon, esmer kızlardan hoşlanıyorum. Karşımdakinin benden zeki olması hoşuma gider. Kontrolün elinde tutulmasını seviyorum. Güçlü kadınlardan hoşlanıyorum. En son yarışmaya katılmadan 1.5 sene önce kız arkadaşım oldu.”

