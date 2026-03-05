Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?

Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği ve kamuoyuna durulduğundan beri izleyicilerin büyük bir merakla beklediği The Traitors Türkiye'nin yarışmacıları belli oldu. The Traitors Türkiye yarışmasında yarışacak olan Emre Uzunboy kimdir, Emre Uzunboy hangi bölüm okudu? Emre Uzunboy hakkında merak edilen detaylar:

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:20

Gerilim, heyecan, gizem ve takım içi akıllıca kurulan stratejik planların yer bulacağı The Traitors yarışması, Türkiye versiyonu ile çok yakın zamanda ekranlara taşınıyor. Ünü dünya çapına ulaşmış olan fenomen yarışma programında, izleyenler ekran başına nefes alamaz hale gelecek iken programa yönelik ayrıntılar ise yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. İlk tanıtım bölümünün yayınlanmasıyla heyecan duygusunu doruklara çıkaran The Traitors Türkiye yarışmasında yarışacak olan gizemli isimler merak konusu oldu. The Traitors Türkiye yarışma programında kendini gösterecek olan Emre Uzunboy’un kim olduğu ve özel hayatı araştırılmaya başladı. Peki The Traitors Türkiye yarışmacısı Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşındadır? Emre Uzunboy hakkında merak edilenler:


EMRE UZUNBOY KİMDİR?


Çekimleri Brezilya’da gerçekleştirilmesi planlanan The Traitors Türkiye yarışmasında yarışacak isimlerin belli olmasıyla birlikte arama motorunda The Traitors Türkiye yarışmacısı Emre Uzunboy’un biyografisi en çok aratılanlar arasında oldu. Peki Emre Uzunboy gerçekte kimdir?

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?


2005 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açan fenomen Emre Uzunboy’un memleketinin Karadeniz’in incilerinden olan Trabzonlu olduğu biliniyor.

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?

Genç yaşta ürettiği özel içerikleriyle fenomen olmayı başaran Emre Uzunboy, Youtube kanalında yayınladığı içerikleriyle popülerliğini arttırıyor.


EMRE UZUNBOY HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU?


Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde okumayı sürdüren genç fenomen Emre Uzunboy, biryandan derslerinden başarılı notlar alarak okulu bitirmeye çalışıyor iken diğer yandan açtığı kanal hesabında özgün sosyal medya içerikleri üretip projelerini takipçi kitlesine sunmaya devam ediyor.

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?


EMRE UZUNBOY’UN OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI PROJELER NELER?


Aktif kullandığı sosyal medya hesabında yüksek takipçi kitlesi olan yetenekli fenomen Emre Uzunboy, daha önce TV ekranlarındaki bazı popüler dizilerde rol almıştı.

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?

Fenomenliğin yanı sıra oyunculuk deneyimini de TV ekranlarında tatmak isteyen Emre Uzunboy, bir zamanlar NOW kanalında yayınlanan ‘Aşk Yeniden’ ile ‘Yasak Elma’daki rolleriyle oyunculuk alanındaki başarısını da herkese göstermiş oldu.

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?


THE TRAİTORS TÜRKİYE’DE YARIŞACAK OLAN YARIŞMACILARIN LİSTESİ!


Heyecan ve gizem duygularının tavan yapacağı The Traitors Türkiye programında Yusuf Güney, Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Özgür Balakar, Melih Kunukçu, Jak Cem Avnayım, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Emre Uzunboy, Öykü Berkan, Tara de Vries, Mert Öztürk, Yasemin Yılmaz, Yaren Alaca, Emir Elidemir, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Ayliz Yaşar, Yasemin Yürük gibi isimler yer alıyor.

Emre Uzunboy kimdir, kaç yaşında? Emre Uzunboy'un yer aldığı projeler neler?


