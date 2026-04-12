Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinin Hacer'i Nalan Okçuoğlu kimdir? Nalan Okçuoğlu'nun dizileri ve meslek kariyeri merak edildi!

Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan Eşref Rüya, yeni karakteri olan Hacer rolüyle ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref Rüya dizisinin ana karakterlerinden olan Nisan'ın arkadaşının annesi olarak ekranlarda yerini alması beklenen Hacer karakterini kimin oynayacağı merak duygusunu tetikledi. Peki Eşref Rüya dizisinin Hacer'ini kim oynayacak? İşte Nalan Okçuoğlu'nun kısaca biyografisi:

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 17:21

Kanal D ekranlarının sevilen projelerinden olan dizisi, her hafta reyting listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu senaryosunu ise Ethem Özışık'ın kaleme aldığı fenomen dizi güçlü olan oyuncu kadrosunu git gide daha da büyütüyor. Oyunculuk performanslarıyla takdir toplayan Eşref Rüya dizisi; oyuncu kadrosuna dahil ettiği son oyuncu Zeynep Eronat'tan sonra yeni bir sürpriz ismi daha hikayeye dahil etti. Sürükleyici hikayesi ve başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken iddialı yapıma 'Hacer' rolüyle gelecek olan usta isim merak konusu oluyor. Peki Eşref Rüya dizisinde Nisan'ın arkadaşının annesi Hacer'i kim oynayacak?

Nalan Okçuoğlu, 1 Ocak 1963 tarihinde İzmir'de doğmuştur.
Okçuoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur ve profesyonel kariyerine tiyatro ile başlamıştır.
Daha önce 'Karılar Koğuşu', 'Yeşil Deniz', 'Kalk Gidelim', 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol almıştır.
EŞREF RÜYA DİZİSİNE HACER GELİYOR!

Başrolünde ile 'un oynadığı Eşref Rüya dizisi, yayınlanan son bölümüyle reyting istatistiklerinde ilk sırada yerini alırken dizinin hikayesine eklenen Hacer karakteri, dizinin sıkı takipçileri arasında merak konusu oldu.

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya'nın son bölümünde kendini gösteren Gülümser Aygün karakterinden sonra şimdi de Hacer karakterinin gelecek olması dizinin seyrini etkileyebilecek önemli karakterlerden biri olup olmadığını merak ettiriyor. Peki Eşref Rüya'nın yeni karakteri Hacer kim olacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN HACER'İN NALAN OKÇUOĞLU KİMDİR?

Eşref Rüya dizisinin yeni karakteri olan 'Hacer' olarak ekrana gelecek olan usta isim Nalan Okçuoğlu, 1 Ocak 1963 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümündeki gördüğü derslerde aldığı başarılı notlarla bölümünü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Okçuoğlu, profesyonel kariyerine ise ilk olarak tiyatroda başlamıştır.

'Karılar Koğuşu', 'Yeşil Deniz', 'Kayıp, Kalk Gidelim', 'Seni Kimler Aldı', 'Kalk Gidelim', 'Sandık Kokusu' gibi birden fazla popüler yapımda rol alan başarılı isim; kendine has tarzı ve yetenekli oyunculuk performansıyla izleyicilerine kendini kanıtlamıştır.

NALAN OKÇUOĞLU'NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

2023 - Sandık Kokusu (Türkan) (TV Dizisi)

2023 - Yeşil Deniz Milenyum (TV Dizisi)

2017-2020 - Kalk Gidelim (Hatice Dal) (TV Dizisi)

2017 - Seni Kimler Aldı (TV Dizisi)

2014-2015 - Yeşil Deniz (Cemile) (TV Dizisi)

2013 - Kayıp (Cemile Katrancı) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Gülfidan) (TV Dizisi)

2011 - Aşk ve Ceza (Fidan) (TV Dizisi,

2010 - Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Yeni Yıl Şarkısı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Kapadokya Düşleri (TV Dizisi)

2008 - Usta (Sinema Filmi)

2008 - Goncakaranfil (TV Dizisi)

2008 - Despero (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Terabithia Köprüsü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Kara İnci (Seher) (TV Dizisi)

2007 - Gönül Salıncağı (Gülsen) (TV Dizisi)

2006 - Neşeli Ayaklar (Astrakhan Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Cavidan) (TV Dizisi)

2006-2007 - Doktorlar (Hünker) (TV Dizisi)

2006 - Canavar Ev (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Şrek 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Aliye (Avukat Mevhibe Kaplan) (TV Dizisi)

2000 - The Little Mermaid II: Return to the Sea (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - The Sopranos (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1989 - Karılar Koğuşu (Halime) (Sinema Filmi)

