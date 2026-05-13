Eşref Rüya dizisinin İhtiyar'ı Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücek kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel'in oynadığı diziler

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, deneyimli oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle gündemden düşmüyor. Başrolünde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Rüya, yayınlanan heyecan dolu bölümleri ile izleyicileri her salı televizyon ekranlarına hapsetmeyi başarıyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sezon finali yapması beklenen Eşref Rüya, oyuncu kadrosuna eklediği yeni isimlerle hikayaye yeni bir soluk katıyor. Eşref'in uzun zamandır peşinde olduğu ve özellikle de dizinin son bölümlerinde ismi sürekli geçen ancak görülmeyen bir karakter olan İhtiyar'ın kim olduğu izleyiciler arasında da merak konusu oluyor. Eşref Rüya dizisinde uzun zamandır kimliği gizli kalan ve hikayenin yeni kilit karakterlerinden biri olarak ekrana çıkacak olan İhtiyar karakterinin kim olduğu arama motorlarında giderek hız kazanıyor. Peki Eşref Rüya dizinin İhtiyar'ı kim oldu? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı üstlenen usta oyuncu Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan Eşref Rüya, başarılı oyuncu ekibi ve akıp giden senaryosuyla televizyon ekranlarının bir numaralı dizisi haline geliyor.
Sırların çözülüp gerilimin giderek daha da arttığı Eşref Rüya'da İhtiyar karakteri için sosyal medyada bazı isimler dönüp dolaşsa da gizemli karakterin ne zaman net bir şekilde ekranda rol alacağı dizinin müdavimleri arasında sabırsızlıkla bekleniyordu.
'İhtiyar' rolüyle ilk kez ekrana çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Uğur Yücel’in projeye katılması, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.
Hikayeye doğrudan dahil olan İhtiyar karakterinin dizideki tüm fengeleri değiştireceği ön görülse de usta isim Uğur Yücel'in nasıl bir performansta bulunacağı izleyicileri sabırsızlandırıyor.
Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üniversiteyi İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü okuyarak bitiren usta isim oyunculuk kariyerindeki en önemli çalışmalarını tiyatro alanında gösterdi.
Yücel, 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde birden fazla oyunda görev alarak oyunculuk hünerlerini sergiledi.
Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) filminde sergilediği üstün oyunculuk performansıyla konuşulan Uğur Yücel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ara ara yaptığı siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle de isminden sıklıkla çokça ettirdi.
Televizyon ekranlarının tecrübeli usta oyuncularından olan Uğur Yücel'in 1957 yılında İstanbul'da doğduğu, memleketinin ise aslen Van olduğu bilinmektedir.
1983 yılından itibaren Derya Alabora ile mutlu bir evlilik hayatı yaşadığı bilinen Yücel'in bir de 'Can' ismini koydukları bir oğulları bulunmaktadır.
1994: Aziz Ahmet
2001: Karanlıkta Koşanlar
2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)
2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)
2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)
2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)
2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)
2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)
2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)
2018: Muhteşem İkili (Sadri)
2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)
2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))
2021: Fatma (Yazar)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)
2022: Uysallar (Olcay Uysal)
2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)
2023: Son Gün (Vedat Tümer)
2024-: Sandık Kokusu (Hasan)
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1988 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2019 Cinayet Süsü
2023 Çok Aşk
2023 Dünya Malı
2024 Sadık Ahmet