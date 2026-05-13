TİMSBİ Productions imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, deneyimli oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle gündemden düşmüyor. Başrolünde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Rüya, yayınlanan heyecan dolu bölümleri ile izleyicileri her salı televizyon ekranlarına hapsetmeyi başarıyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sezon finali yapması beklenen Eşref Rüya, oyuncu kadrosuna eklediği yeni isimlerle hikayaye yeni bir soluk katıyor. Eşref'in uzun zamandır peşinde olduğu ve özellikle de dizinin son bölümlerinde ismi sürekli geçen ancak görülmeyen bir karakter olan İhtiyar'ın kim olduğu izleyiciler arasında da merak konusu oluyor. Eşref Rüya dizisinde uzun zamandır kimliği gizli kalan ve hikayenin yeni kilit karakterlerinden biri olarak ekrana çıkacak olan İhtiyar karakterinin kim olduğu arama motorlarında giderek hız kazanıyor. Peki Eşref Rüya dizinin İhtiyar'ı kim oldu? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı üstlenen usta oyuncu Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya dizisinin İhtiyar'ı Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücek kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel'in oynadığı diziler Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinin uzun süredir merak edilen gizemli karakteri 'İhtiyar'ın usta oyuncu Uğur Yücel olduğu açıklandı. Eşref Rüya dizisi TİMSBİ Productions imzalı ve Uluç Bayraktar yönetmenliğinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy başrollerinde yer alıyor. Dizinin sezon finali 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yapması bekleniyor. Gizemli karakter 'İhtiyar' rolüne usta oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Uğur Yücel, 1957 İstanbul doğumludur ve aslen Van'lıdır. Uğur Yücel, 1983 yılından beri Derya Alabora ile evlidir ve 'Can' adında bir oğulları bulunmaktadır.

EŞREF RÜYA DİZİNDE İHTİYAR KİMDİR?

Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan Eşref Rüya, başarılı oyuncu ekibi ve akıp giden senaryosuyla televizyon ekranlarının bir numaralı dizisi haline geliyor.

Sırların çözülüp gerilimin giderek daha da arttığı Eşref Rüya'da İhtiyar karakteri için sosyal medyada bazı isimler dönüp dolaşsa da gizemli karakterin ne zaman net bir şekilde ekranda rol alacağı dizinin müdavimleri arasında sabırsızlıkla bekleniyordu.

'İhtiyar' rolüyle ilk kez ekrana çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Uğur Yücel’in projeye katılması, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Hikayeye doğrudan dahil olan İhtiyar karakterinin dizideki tüm fengeleri değiştireceği ön görülse de usta isim Uğur Yücel'in nasıl bir performansta bulunacağı izleyicileri sabırsızlandırıyor.

EŞREF RÜYA'NIN İHTİYAR'I UĞUR YÜCEL KİMDİR? İHTİYAR'I OYNAYACAK OLAN UĞUR YÜCEL KAÇ YAŞINDA?

Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üniversiteyi İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü okuyarak bitiren usta isim oyunculuk kariyerindeki en önemli çalışmalarını tiyatro alanında gösterdi.

Yücel, 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde birden fazla oyunda görev alarak oyunculuk hünerlerini sergiledi.

Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) filminde sergilediği üstün oyunculuk performansıyla konuşulan Uğur Yücel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ara ara yaptığı siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle de isminden sıklıkla çokça ettirdi.

UĞUR YÜCEL NERELİ, EVLİ Mİ YOKSA BEKAR MI? ÇOCUKLARI VAR MI?

Televizyon ekranlarının tecrübeli usta oyuncularından olan Uğur Yücel'in 1957 yılında İstanbul'da doğduğu, memleketinin ise aslen Van olduğu bilinmektedir.

1983 yılından itibaren Derya Alabora ile mutlu bir evlilik hayatı yaşadığı bilinen Yücel'in bir de 'Can' ismini koydukları bir oğulları bulunmaktadır.

UĞUR YÜCEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER:



1994: Aziz Ahmet

2001: Karanlıkta Koşanlar

2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)

2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)

2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)

2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)

2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)

2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)

2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)

2018: Muhteşem İkili (Sadri)

2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)

2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))

2021: Fatma (Yazar)

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)

2022: Uysallar (Olcay Uysal)

2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)

2023: Son Gün (Vedat Tümer)

2024-: Sandık Kokusu (Hasan)

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1988 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu Kat

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2019 Cinayet Süsü

2023 Çok Aşk

2023 Dünya Malı

2024 Sadık Ahmet