Francis Halzen kimdir? Nobel Ödülü ne zaman verilecek?

İsveç Kraliyet Bilim AKademisi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi açıklandı. Bu yıl Nobel Fizik Ödülü, Belçikalı bilim insanı Francis Halzen'e gidiyor. Peki Francis Halzen kimdir?

FRANCİS HALZEN KİMDİR?

1944 yılında Belçika'da dünyaya gözlerini açan Francis Halzen, Belçika'da bulunan Leuven Üniversitesi'nden 1966'da yüksek lisans derecesini aldı ve ardından 1969 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1972 yılından bu yana Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde görevini sürdüren Halzen, IceCube Nötrino Gözlemevi'nin baş araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Halzen, Antarktika'daki IceCube Nötrino Gözlemevi'nin geliştirilmesi ve işletilmesindeki öncü rolü ile astrofiziksel kaynaklardan gelen, elektrik yükü bulunmayan ve maddeyle çok zayıf etkileşen parçacık olarak bilinen yüksek enerjili nötrinoların keşfine yaptığı katkılar dolayısıyla Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

NOBEL ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından insanlığa hizmette bulunan kimselere verilen ödüllerdir. Her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödüller, bugün dünyanın en saygın ödülleri olarak kabul edilir.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödüllerin verilmediği durumların çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.