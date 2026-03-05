Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Survivor Ekstra programının sunucusu ve yorumcusu olarak TV8 ekranlarına çıkan Furkan Dede'nin özel hayatı izleyiciler arasında merak ediliyor. Peki ünlü sunucu Furkan Dede kim? Furkan Dede evli mi? İşte Furkan Dede hakkında merak edilenler:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 03:07
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 03:17

2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunda takımlar arası kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmanın hemen sonrasında ekrana verilen Survivor Ekstra, özellikle de Survivor'u yakından takip edenlerin radarına takılıyor. Survivor'daki bütün gelişmelerinin bir bir ele alındığı programda; yarışmacıların grup içindeki stratejik plan değerlendirmelerinden oyun performanslarına kadar her türlü detayın konuşulduğu "Survivor Ekstra" programının yorumlamasını yapan sunucuları ise izleyiciler arasında ayrıca araştırılıyor. Survivor Ekstra'da Sema Aydemir ve Murat Özarı ile beraber yorumlamada bulunan Furkan Dede kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular arama motorunda sıklıkla aratılıyor. Peki Survivor Ekstra sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede kimdir?

FURKAN DEDE KİMDİR, FURKAN DEDE KAÇ YAŞINDA?

'de yayınlanan 2026 Survivor yeni bölümünden heemn sonra ekrana gelen "Survivor Ekstra" programı da en az Survivor programı kadar yakından takip ediliyor.

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Survivor'un yayınlanan bölümü sonrasında özet niteliğinde ekrana verilerek, performansların değerlendirildiği Survivor Ekstra'da yorumcu ve sunucu Furkan Dede'nin özel hayatı izleyiciler arasında merak ediliyor.

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Peki Survivor Ekstra'yı sunan ve daha önce TV'de çeşitli programlarda görülen Furkan Dede kısaca kimdir?

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan yorumcu ve sunucu Furkan Dede, TV ekranlarındaki ilk heyecanını 2009'da yayınlanan "Var Mısın Yok Musun" programı ile attı.

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Sunuculuğunu 'nın yaptığı "Var Mısın Yok Musun" programına yarışmacı olarak katılan Furkan Dede, son 2 kutuya 2 ve 100.000 TL ile girmiş Hamdi Bey'in 68 bin TL'lik teklifini reddederek yarışmadan tam 100.000 TL kazanmıştı.

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Bir zamanlar Tekstil işi ile uğraşmış olsa da sonrasında 2010 yılında ekrana verilen "Kızlar- Erkekler" adlı Survivor yarışmasında da yine kendini göstermiştir.

Sunucu Furkan Dede'nin evlenip evlenmediğine yönelik yapılan araştırmalarda ise ünlü ismin bir dönem Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandığı bilinse de çiftin hiçbir yerde düğün karelerine rastlanmamaktadır. Furkan Dede, özel hayatını bu konuda gizli tutmayı tercih ediyor.

FURKAN DEDE, HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

Sunucu ve yorumcu Furkan Dede, yine TV8 ekranlarında yayınlanan aynı zamanda da döneminin popüler programlarından olup seyircilerin ilgisini çeken "Oynat Bakalım" isimli komik video programında sunuculuk yapmıştır.

Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

Dede, 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuğunu da yapmış ve TV8 ile TV8,5'ta ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumcusu olarak ekran karşısına çıkmaktadır.

ETİKETLER
#acun ılıcalı
#tv8
#Furkan Dede
#Survivor Ekstra
#Var Mısın Yok Musun
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.