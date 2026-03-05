Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Furkan Dede evli mi, hangi programlarda sunuculuk yaptı?

2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunda takımlar arası kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmanın hemen sonrasında ekrana verilen Survivor Ekstra, özellikle de Survivor'u yakından takip edenlerin radarına takılıyor. Survivor'daki bütün gelişmelerinin bir bir ele alındığı programda; yarışmacıların grup içindeki stratejik plan değerlendirmelerinden oyun performanslarına kadar her türlü detayın konuşulduğu "Survivor Ekstra" programının yorumlamasını yapan sunucuları ise izleyiciler arasında ayrıca araştırılıyor. Survivor Ekstra'da Sema Aydemir ve Murat Özarı ile beraber yorumlamada bulunan Furkan Dede kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular arama motorunda sıklıkla aratılıyor. Peki Survivor Ekstra sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede kimdir?

FURKAN DEDE KİMDİR, FURKAN DEDE KAÇ YAŞINDA?

TV8'de yayınlanan 2026 Survivor yeni bölümünden heemn sonra ekrana gelen "Survivor Ekstra" programı da en az Survivor programı kadar yakından takip ediliyor.

Survivor'un yayınlanan bölümü sonrasında özet niteliğinde ekrana verilerek, performansların değerlendirildiği Survivor Ekstra'da yorumcu ve sunucu Furkan Dede'nin özel hayatı izleyiciler arasında merak ediliyor.

Peki Survivor Ekstra'yı sunan ve daha önce TV'de çeşitli programlarda görülen Furkan Dede kısaca kimdir?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan yorumcu ve sunucu Furkan Dede, TV ekranlarındaki ilk heyecanını 2009'da yayınlanan "Var Mısın Yok Musun" programı ile attı.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Var Mısın Yok Musun" programına yarışmacı olarak katılan Furkan Dede, son 2 kutuya 2 ve 100.000 TL ile girmiş Hamdi Bey'in 68 bin TL'lik teklifini reddederek yarışmadan tam 100.000 TL kazanmıştı.

Bir zamanlar Tekstil işi ile uğraşmış olsa da sonrasında 2010 yılında ekrana verilen "Kızlar- Erkekler" adlı Survivor yarışmasında da yine kendini göstermiştir.

Sunucu Furkan Dede'nin evlenip evlenmediğine yönelik yapılan araştırmalarda ise ünlü ismin bir dönem Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandığı bilinse de çiftin hiçbir yerde düğün karelerine rastlanmamaktadır. Furkan Dede, özel hayatını bu konuda gizli tutmayı tercih ediyor.

FURKAN DEDE, HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

Sunucu ve yorumcu Furkan Dede, yine TV8 ekranlarında yayınlanan aynı zamanda da döneminin popüler programlarından olup seyircilerin ilgisini çeken "Oynat Bakalım" isimli komik video programında sunuculuk yapmıştır.

Dede, 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuğunu da yapmış ve TV8 ile TV8,5'ta ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumcusu olarak ekran karşısına çıkmaktadır.