Biyografi
 Ebrar Oral

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

Komedi dizilerinin aranan yüzü Giray Altınok'un özel hayatı, geniş biir kitlesi bulunan hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Giray Altınok kimdir, kaç yaşındadır? Giray Altınok, hangi projelerde yer aldı? Yer aldığı dizilerle birlikte özel hayatına yönelik yapılan araştırmaların da hız kazandığı Giray Altınok gerçek hayatta kimdir?

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?
Haber Merkezi
05.03.2026
saat ikonu 17:14
05.03.2026
17:17

TV ekranlarında daha çok komedi dizilerinde sergilemiş olduğu üstün oyunculuk performansıyla izleyicilerin gönlünde yer edinen Giray Altınok, sempatik davranışları ve güldüren sözleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle 'Prens' adlı dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Giray Altınok, yer aldığı 'Ölümlü Dünya', 'Aykut Enişte', 'Bize Müsaade', 'Başka Bir Sen' isimli projeleriyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan Giray Altınok, sunacağı The Traitors Türkiye'yi izleyicisiyle buluşturmaya can atıyor. 25 Mart 2026 tarihinde Amazon Prime platformunda yayınlanacak olan The Traitors Türkiye'nin sunucusu Giray Altınok'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Giray Altınok kimdir, hangi dizilerde oynadı, başarıları neler? Giray Altınok hakkında merak edilenler:

GİRAY ALTINOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1983 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya gelip, Çorlu'da büyüp yetişen oyuncu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

Başarılı geçen bir üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk alanına yönelen Giray Altınok, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema sektöründeki ilk deneyimini ise 2011'de yayınlanan Kaybedenler Kulübü ile yaşadı.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

Ardından Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi önemli yapımlarda rol aldı. Meslek hayatındaki başarısını sadece oyunculukla değil aynı zamanda yazma kabiliyetini kullnarak senaristliğe de girişen Giray Altınok, Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini hem yazıp hem oynamıştır.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

Show TV ekranlarının en çok izlenen komedi programlarından olan Güldür Güldür'de oyunculuk yapmıştır. Kariyer hayatı boyunca yaptığı en önemli çıkışını ise 2023 de BluTV platformunda yayımlanan Prens isimli dizisiyle yaptı.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

Prens dizisinde başrolde kendini göstererek oyunculuk hünerlerini herkese kanıtlamıştır. İzlenme rekorları kıran Prens dizisi, kısa zamanda yoğun bir beğeni ile karşılanmıştı.

Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok'un oynadığı dizi ve filmler neler?

GİRAY ALTINOK HANGİ DİZİ VE FİMLERDE OYNADI?

1. Prens (2023- ) – IMDb: 8.4
2. Güldür Güldür Show (2013- ) – IMDb: 6.6
3. Var Bunlar (2022-2023) – IMDb: 8.0
4. Aykut Enişte (2019) – IMDb: 7.0
5. Aykut Enişte 2 (2021) – IMDb: 6.5
6. Bize Müsaade (2021) – IMDb: 4.7
7. Tut Sözünü (2015) – IMDb: 5.4
8. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2020) – IMDb: 3.2
9. Hababam Sınıfı Yeniden (2019) – IMDb: 2.2
10. Ölümlü Dünya 2 (2023) – IMDb: 6.8
11. Bana Karanlığını Anlat (2022) – IMDb: 6.3
12. Buyur Bi’De Burdan Bak (2015-2018) – IMDb: 6.5
13. Düğün Dernek 2: Sünnet (2015) – IMDb: 6.3
14. Kaybedenler Kulübü (2011) – IMDb: 7.5
15. Labirent (2011) – IMDb: 6.8
16. Baba Parası (2019) – IMDb: 4.6

