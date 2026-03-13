Gökçen Çatlı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın kariyeri merak edildi

Toplum içinde son zamanlarda ismi mercek altına alınan isimlerden biri olan Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın kim olduğuna yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Kamoyunda ismi sürekli bahsedilerek gündeme gelen Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı’nın hayatına yönelik merak edilenleri sizler için araştırdık. Ülkenin yakın siyasi dönemine damga vuran isimlerden Abdullah Çatlı'nın kızı olarak bilinen Gökçen Çatlı kimdir, kaç yaşındadır, hangi bölüm okudu? gibi soruların aratıldığı arama motorunda en çok merak edilenlerin detaylarına sizler için haberimizde yer verdik. Peki Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı kısaca kimdir?

ABDULLAH ÇATLI'NIN KIZI GÖKÇEN ÇATLI KİMDİR?

22 Mayıs 1975’te Nevşehir‘de doğan Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, ilkokulu Poitiers ve Paris’te (Fransa), liseyi ise İstanbul Saînt-Benoit Fransız Koleji’nde okumuştur.

Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde okuduktan sonra yüksek lisans yapmaya karar veren Gökçen Çatlı, lisans eğitimi için Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji bilim dalını tercih etmiştir.

Türkçe ile beraber toplamda 4 dil bilen Gökçen Çatlı, üniversitede eğitim gördüğü zamanlar öğretim görevlisi konumunda yer almış ve okulda öğrencilere dersler vermiştir.

Üniversitede verdiği derslerin dışında Türk Antropolojisi alanında başarılı çalışmalara da imza atan Gökçen Çatlı, ilk kitabını “BABAM ÇATLI” ile yaptı.

Babası Abdullah Çatlı’nın özel hayatının ele alındığı kitapta babasının biyografisinin daha büyük kitlelere yayılmasına imkan sağlamıştır.

GÖKÇEN ÇATLI'NIN AİLESİ KİM?

22 Mayıs'ta Nevşehir*’de dünyaya gözlerini açan Gökçen Çatlı'nın annesi Meral Aydoğan babası ise Abdullah Çatlıdır.

Susurluk kazasında yaşamını yitiren Abdullah Çatlı’nın kızı olarak bilinen Gökçen Çatlı’nın aile kökenleri, ülkenin inişli çıkışlı dönemleriyle sıklıkla anılmaktadır.

GÖKÇEN ÇATLI'NIN MESLEĞİ NE, NE İŞ YAPIYOR?

Başarılı bir eğitim süreci olup birden fazla sayıda önemli çalışmaları bulunan Gökçen Çatlı'nın şuan içerisinde kamuoyuna açık olarak bilinen herhangi bir devlet görevi ya da mesleği bilgisine rastlanmamaktadır.

Kendi içinde babası Abdullah Çatlı’nın hatırasını yaşatma ve aile hayatına yönelik toplum içinde merak edilenlere açıklık getirme misyonuyla gündemde yerini alıyor.