Gönül Dağı dizisinin İpek'i Nurşim Demir kimdir? Nurşin Demir kaç yaşında, Nurşin Demir'in oynadığı diziler!

TRT1 kanalının iddialı aile dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Nurşin Demir, yeni rolüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha önce 'Sen anlat Karadeniz' dizisindeki 'Fikret' karakteriyle ön plana çıkan usta isim Nurşim Demir, son projesi olan Gönül Dağı'ndaki 'İpek' karakteriyle ekranlara dönüyor. Yoğun bir izleyici kitlesi olup, her cumartesi akşamı severek takip edilen Gönül Dağı dizisinde, İpek rolüyle oyunculuk performansı sergileyecek olan 73 yaşındaki Nurşim Demir'in biyografisini sizler için araştırdık. Gönül Dağı dizisinde İpek'i oynayacak olan Nurşim Demir kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE İPEK'İN HİKAYESİ NE?

Ekranların favori dizileri arasında yer alan Gönül Dağı; Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız ve Hacı Konuk gibi isimlerle genişlettiği oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi.

Gönül Dağı dizisinin önümüzdeki bölümlerinde hikayeye dahil olması beklenen İpek karakterini oynayacak ismin Nurşim Demir olduğu öğrenildi.

Gönül Dağı dizisinde 'İpek' rolüyle ekrana gelecek olan Nurşim Demir, hikayenin ana karakterlerinden biri olup Taylan ve Çetin'in annesini oynayacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN İPEK'İ NURŞİM DEMİR KİMDİR?

Son projesi Gönül Dağı'ndaki İpek rolü olan Nurşim Demir, 29 Mayıs 1952'de İstanbul'da doğmuştur.

Üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden aldığı başarılı notlarla bitiren Nurşim Demir, mezuniyet sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaki oyun sahnelerinde önemli görevler aldı.

2005 yılında TV ekranındaki projelere adım atan Nurşim Demir, ilk defa "Aşka Sürgün" dizisindeki rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Devamında ise "No: 309", "Filinta", "O Hayat Benim", "Babalar ve Evlatlar", "Bitmeyen Şarkı", "Fedai", "Suda Balık", "Gece Sesleri" gibi birden fazla yapımda kendini gösterdi.

NURŞİM DEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER:

Can Borcu (atv, NTC Medya, 2024)

Doğduğun Ev Kaderindir (Tv8, 2019)

Sen Anlat Karadeniz (Atv, Sinegraf Film, 2018)

No: 309 (Fox)

Filinta (Trt1, Es Film)

O Hayat Benim (Fox, Pastel Film)

Böyle Bitmesin

Babalar ve Evlatlar

Bitmeyen Şarkı (Atv)

Gece Sesleri

Fedai

Aşka Sürgün