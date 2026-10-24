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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:38

Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yedinci sezonunda kadrosuna yeni bir oyuncu katıyor. Can Sertaç Adalier, dizide Serhat karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ozan Uzunoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök’ün kaleme aldığı yapımın yeni oyuncusu merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı’nın Serhat’ı Can Sertaç Adalier kimdir, kaç yaşında?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:38

dizisi, yeni sezonda kadrosuna katılan isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan dizinin oyuncu kadrosuna Can Sertaç Adalier de dahil oluyor. Ozan Uzunoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök’ün senaryosunu yazdığı yapımda oyuncunun karakterini üstlenecek. Peki, Gönül Dağı’nın Serhat’ı Can Sertaç Adalier kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

GÖNÜL DAĞI’NIN SERHAT’I KİM?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken kadrosuna katılan Can Sertaç Adalier de merak konusu oldu. Köprü Film imzalı yapımda Adalier, Serhat karakterini üstlenecek. Kasabanın varlıklı ailelerinden birinin oğlu olan Serhat’ın, Bilgesu Kural’ın oynadığı Aslı için geleceği öğrenildi. Yeni karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve Aslı ile arasında nasıl bir ilişki gelişeceği şimdiden merak uyandırdı.

Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Çekimleri ’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen Gönül Dağı, bu akşam 228. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler kadar Can Sertaç Adalier’in oynayacağı Serhat karakterinin hikâyedeki yerini izleyiciler merak ediyor. Varlıklı bir aileden gelen Serhat’ın kasabadaki dengeleri ve Aslı’nın hayatını nasıl etkileyeceği ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

CAN SERTAÇ ADALİER KİM, KAÇ YAŞINDA?

Can Sertaç Adalier, 2 Ekim 1990 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelen sanatçı, 36 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında vizyona giren Entelköy Efeköy'e Karşı filmiyle başlayan Adalier, sinema ve dizi projelerinde rol aldı.

Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Can Sertaç Adalier’in kariyeri boyunca 2 film ve 4 dizide yer aldığı belirtiliyor. Oyuncunun son olarak 2023 yılında yayınlanan EGO dizisinde rol aldığı biliniyor. Yaklaşık 12 yıllık kariyerinde dram ve komedi başta olmak üzere farklı türlerdeki yapımlarda kamera karşısına geçen Adalier, aksiyon ve macera türündeki projelerde de yer aldı.

Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Acans da bulunuyor. Söz konusu yapım, 9,0 puanla oyuncunun filmografisindeki öne çıkan işler arasında gösteriliyor. Can Sertaç Adalier, şimdi ise TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı kadrosuna katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Dizide Serhat karakterine hayat verecek olan oyuncunun hikâyeye nasıl dahil olacağı merak ediliyor.

CAN SERTAÇ ADALİER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ego / Erkeğe Güven Olmaz (Samet, TV Dizisi 2023)

Gibi (Moliere, Yavuz, TV Dizisi 2022)

Yalnız Kurt (Fettah Dahhak, TV Dizisi 2021-2022)

Plastik Rüya (Ayakçı Çocuk, TV Dizisi 2021)

Acans (Can, TV Dizisi 2021)

Deli Gönül (TV Dizisi 2017)

Gönül Dağı Serhat kim,? Can Sertaç Adalier kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ay Lav Yu Tuu (Sinema Filmi 2017)

Çanakkale: Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi 2015)

Entelköy Efeköy'e Karşı (Sinema Filmi 2011)

Derin Sular (TV Dizisi 2011)

Ay Lav Yu (Sinema Filmi 2009)

ETİKETLER
#serhat
#gönül dağı
#Eskişehir
#TRT 1
#Can Sertaç Adalier
#Biyografi
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