SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Gönül Dağı dizisinin komik ve eğlenceli karakteri olan Sabri Abi karakterini üstlenen oyuncu Mustafa Şahin'in kim olduğu izleyiciler arasında merak eidliyor. Peki Gönül Dağı dizisinin Sabri Abisi Mustafa Şahin kimdir?

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 03:16
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 03:19


Ailecek izlenebilecek diziler arasında izleyicilerin gönlünde taht kuran bir numaralı dizi olan , sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile yoğun bir ilgi görüyor. Dizideki oyuncuların başarılı performansları gündeme konu olur iken dizide oynayan oyuncuların gerçek hayatta kim oldukları ise ayrıca araştırılıyor.

Gönül Dağı dizisinin güldüren karakterlerinden olup, izleyiciye komik anlar yaşatan Sabri’nin kim olduğu, Gönül Dağı oyuncularına yönelik en çok araştırılanlar arasında geliyor.

Peki Gönül Dağı dizisi Sabri kimdir? Gönül Dağı’nda Sabri’yi oynayan Mustafa Şahin başka hangi dizilerde oynadı?


GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SABRİ’Sİ MUSTAFA ŞAHİN KİMDİR?


Gönül Dağı dizisinin en sempatik karakterlerinin başında gelip ‘Benim zararımı kim ödeyecek?’ repliği ile hafızalara kazınan Sabri’nin gerçek hayattaki ismi Mustafa Şahindir.

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?


Oyuncu Şahin'in özel hayatı ve oyunculuk geçmişine dair henüz net bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Dizinin ilerleyen bölümlerinde üstün performansıyla daha çok tanınması beklenen Mustafa Şahin’in oyunculuk kariyerine dair farklı proje ve yeteneklerinin zaman ilerledikçe gün yüzüne çıkacağı ön görülüyor.


OYUNCU MUSTAFA ŞAHİN GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE NASIL BAŞLADI?


Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri yapılan Gönül Dağı dizisinin favori karakteri olan Sabri, diziye ilk olarak figüranlık yaparak başlamıştır.

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ancak, oldukça yetenekli performansı onu basit bir figüranlığın çok daha ötesine taşımış ve dizinin önemli karakterinden birini oynamaya yöneltmiştir.


GÖNÜL DAĞI DİZİSİ HANGİ GÜN VE NEREDE YAYINLANIYOR?


İzleyicilerin severek izledikleri Gönül Dağı dizisi, her cumartesi akşamı saat 20.00’da kanalında izleyiciyle buluşuyor.


GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?


6 sezon boyunca TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Gönül Dağı’ dizisi, bozkırın ortasında ufak ve şirin bir kasabada yaşayan Anadolu insanının sıcakkanlı hikayesini izleyiciye taşıyor.

Gönül Dağı’nın sempatik karakteri Sabri abi kimdir? Gönül Dağı’nın Sabri’si Mustafa Şahin kimdir, hangi dizilerde oynadı?


