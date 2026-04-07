Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında? Görkem Sevindik nereli, evli mi? Görkem Sevindik'in oynadığı diziler

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'da Kadir Baba rolüyle meslek kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Görkem Sevindik, merak edilen özel hayatıyla birlikte gündem oluyor.
Eşref Rüya dizisinin yayınlanan bir bölümünde; kendine has çılgınca tarzıyla sosyal medyada akım haline gelen Kadir dansının öncüsü Görkem Sevindik hakkında yapılan araştırmalar, dizinin fanları arasında giderek hız kazanıyor. Peki Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında? Görkem Sevindik'e dair merak edilen güncel bilgiler...
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya'da Kadir Baba rolünü üstlenen başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in özel hayatına yönelik araştırmalar sürüyor. Peki Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba'yı oynayan oyuncu Görkem Sevindik gerçekte kimdir?
GÖRKEM SEVİNDİK KAÇ YAŞINDA, NEREDE EĞİTİM ALDI?
17 Ekim 1986 Adana'da dünyaya gözlerini açan Görkem Sevindik, meslek kariyerine yönelik ilk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı oyunculuk eğitimleri ile gerçekleştirmiştir.
GÖRKEM SEVİNDİK'İN İLK DİZİSİ HANGİSİ?
Televizyon ekranları karşısında ilk acemiliğini 2011 senesinde 5 sezon boyunca ekranlarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi ile atan Sevindik, buradaki üstün performansıyla şöhretie kavuşmuştur.
GÖRKEM SEVİNDİK EŞREF RÜYA'DAKİ ROLÜYLE ZİRVEDE!
Son zamanlarda Kırmızı Kamyon, Bandırma Füze Kulübü ve Ateş Kuşları gibi popüler yapımlarda kendini gösteren Görkem Sevindik, şimdilerde yeni projesi olan Eşref Rüya dizisine odaklanmış durumda. Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya dizisinde 'Kadir' rolünü üstlenen Görkem SEvindik buradaki etken rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve hayran kitlesini genişletmiştir.
GÖRKEM SEVİNDİK NERELİ, EVLİ Mİ?
Memleketinin aslen Adana olduğu bilinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik, doğup büyüdüğü yerin kültürel yapısıyla birlikte sıcakkanlığını da karakterine yansıtmıştır.
Gerek kamera önü gerek de kamera arkasındaki pozitij, enerjik ve canlı kişiliğiyle sevilen bir kişidir.
GÖRKEM SEVİNDİK EVLİ Mİ YOKSA BEKAR MI?
Başarılı oyuncu Görkem Sevindik, 2020 senesinde Türkiye’nin başarılı milli basketbolcularından biri olarak karşımıza çıkan Kübra Siyahdemir ile evlenmiştir.
Evliliği pandemi zamanına denk gelen oyuncu Sevindik, 2024 senesinde öne sürülen haberlere göre, anlaşmalı bir şekilde boşanarak evliliğini noktalamıştır.
GÖRKEM SEVİNDİK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER:
Kurtlar Vadisi Pusu (2007–2016) – Pusat Çakır
Kalbim Seni Seçti (2011)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)
Söz (2017–2019) – Keşanlı Mücahit
Ramo (2020) – Boz karakteri
Mavera (2021) – Sarı Saltuk
Kahraman Babam (2021) – Uğur Eser
Erkek Severse (2022, dijital) – Oktay
Ateş Kuşları (2023) – Ali Duman
Eşref Rüya (2025) – Kadir Yanık
Kız Babası (2025, dijital) – Şahin