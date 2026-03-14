Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Güller ve Günahlar'ın Pelin'i Itır Esen gerçekte kim, kaç yaşında? Itır Esen'in oynadığı diziler

Güller ve Günahlar dizisinde Pelin'i oynayan Itır Esen'in kim olduğu dizinin sıkı takipçileri arasında merak ediliyor. Güller ve Günahlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Itır Esen'in özel hayatı merakla araştırılıyor. Güller ve Günahlar dizisinşn Pelin'i Itır Esen kimdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 02:03

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi 'da 'i oynayan Itır Esen, dizideki gizemli karakteriyle izleyiciler arasında merak uyandıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in oynadığı Güller ve Günahlar dizisinin senaryosunda nasıl bir işlevi olup, planının ne olduğuna yönelik araştırmaların sürdüğü Pelin karakterinde izleyiciler, Itır Esen'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Güller ve Günahlar dizisinde Pelin'i oynayan Itır Esen kimdir, Itır Esen hangi dizilerde oynamıştır? Itır Esen, oyunculuktan önce modellik mi yaptı?


GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ PELİN KARAKTERİ KİMDİR?


Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın son birkaç bölümünde ekran karşısında çıkmaya başlayan Pelin karakterinin hikayesi izleyiciler arasında birtakım meraklara sebep oldu.

Gizemli karakteri ile izleyici arasında merak uyandıran Pelin karakterini üstlenen isim, oyuncu ve fotomodellik yapan Itır Esendir.

1999 senesinde dünyaya açan oyuncu Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve Yeşilçam’ın efsanelerinden oyuncu Itır Esen'in aynı adı verilen yeğenidir.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde İngilizce okuyan Itır Esen, birbirinden ünlü isimlerin tasarımlarında model olarak podyum karşısına çıktı.

Esen, moda dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi isimlerin defilelerinde boy göstermiştir.

2017 de yapılan yarışmasında birinci olmuş, ancak sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tacı elinden geri alınmıştır. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu,Itır Esen’in tacını geri alma gerekçesi olarak şu ifadede bulunmuştu:

''Üzülerek duyuruyoruz ki bu paylaşımın Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu'nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir.''

ITIR ESEN'İN ROL ALDIĞI PROJELER:

Güller ve Günahlar 2026

Gaddar 2024

Saygı 2020

Zümrüdüanka 2017

Kalbimin Sultanı 2018

Bir Deli Sevda 2017

Gamsız Hayat 2015

ETİKETLER
#oyuncu
#miss turkey
#pelin
#Güller Ve Günahlar
#Itır Esen
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.