Güller ve Günahlar'ın Pelin'i Itır Esen gerçekte kim, kaç yaşında? Itır Esen'in oynadığı diziler

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Pelin'i oynayan Itır Esen, dizideki gizemli karakteriyle izleyiciler arasında merak uyandıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in oynadığı Güller ve Günahlar dizisinin senaryosunda nasıl bir işlevi olup, planının ne olduğuna yönelik araştırmaların sürdüğü Pelin karakterinde izleyiciler, Itır Esen'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Güller ve Günahlar dizisinde Pelin'i oynayan Itır Esen kimdir, oyuncu Itır Esen hangi dizilerde oynamıştır? Itır Esen, oyunculuktan önce modellik mi yaptı?



GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ PELİN KARAKTERİ KİMDİR?



Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın son birkaç bölümünde ekran karşısında çıkmaya başlayan Pelin karakterinin hikayesi izleyiciler arasında birtakım meraklara sebep oldu.



Gizemli karakteri ile izleyici arasında merak uyandıran Pelin karakterini üstlenen isim, oyuncu ve fotomodellik yapan Itır Esendir.

1999 senesinde dünyaya açan oyuncu Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve Yeşilçam’ın efsanelerinden oyuncu Itır Esen'in aynı adı verilen yeğenidir.



İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde İngilizce okuyan Itır Esen, birbirinden ünlü isimlerin tasarımlarında model olarak podyum karşısına çıktı.

Esen, moda dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi isimlerin defilelerinde boy göstermiştir.



2017 de yapılan Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş, ancak sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tacı elinden geri alınmıştır. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu,Itır Esen’in tacını geri alma gerekçesi olarak şu ifadede bulunmuştu:



''Üzülerek duyuruyoruz ki bu paylaşımın Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu'nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir.''

ITIR ESEN'İN ROL ALDIĞI PROJELER:

Güller ve Günahlar 2026

Gaddar 2024



Saygı 2020



Zümrüdüanka 2017



Kalbimin Sultanı 2018



Bir Deli Sevda 2017



Gamsız Hayat 2015

