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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:56

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...

Handan Hemşire kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce gündeme gelen Handan Hemşire olayı, hayatından esinlenilen dizi projesiyle yeniden merak uyandırdı. Ölümünün ardından gerçek kimliği ve geçmişiyle ilgili dikkat çeken bilgilerin ortaya çıktığı Handan Kaya’nın yaşam öyküsü, büyüttüğü Tansu’nun biyolojik ailesini araması ve yaşanan gelişmeler yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Handan Hemşire kimdir, gerçek adı neydi? Handan Kaya’nın hayatında neler yaşandı, Tansu kimdir?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:56

programında ele alınan Handan Hemşire olayı, yıllar sonra dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Ölümünün ardından gerçek kimliği ve geçmişiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerle dikkat çeken Handan Kaya’nın hayatı, kızı olarak büyüttüğü Tansu ile ilişkisi ve yıllar önce yaşanan olayın ayrıntıları merak ediliyor. Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı Handan dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Handan Hemşire’nin kim olduğu ve yaşam öyküsünde neler yaşandığı yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Handan Hemşire kimdir, gerçek adı neydi? Handan Kaya’nın hayatında neler yaşandı, Tansu kimdir?

HANDAN HEMŞİRE KİMDİR? 

Kamuoyunda Handan Hemşire adıyla tanınan Handan Kaya, İstanbul’da yaşadığı ve uzun yıllar hemşirelik yaptığı belirtilen kişidir. Hayatı, 2017 yılında ölümünün ardından ortaya çıkan kimlik bilgileri ve geçmişine ilişkin ayrıntılarla gündeme geldi. Daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olay, hem kimlik meselesi hem de Tansu’nun biyolojik ailesini bulma çabası nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

Handan Kaya’nın yaşamına ilişkin en çok merak edilen konuların başında, kullandığı kimlik bilgileri ile doğum kayıtlarında yer alan isim arasındaki farklılık geldi. Programda aktarılan bilgilerde, Handan Kaya adıyla tanınan kişinin Şükran Aktaş ismiyle de bağlantılı olduğu, doğumda ise Nail Çakır adıyla kaydedildiği belirtildi.

Ölümünün ardından yapılan incelemelerle gündeme gelen bu bilgiler, Handan Hemşire’nin geçmişine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Olayın diğer önemli boyutunu ise kızı olarak büyüttüğü Tansu’nun biyolojik ailesine ulaşmak istemesi oluşturdu.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...

HANDAN HEMŞİRE OLAYI NEDİR? 

Handan Hemşire olayı, 2017 yılında Handan Kaya’nın hayatını kaybetmesinin ardından kimliğine ilişkin ortaya çıkan bilgilerle gündeme geldi. Olay, 2018 yılında Tansu’nun biyolojik annesini bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla daha geniş kitleler tarafından tanındı.

Programda Handan Kaya’nın geçmişi araştırılırken Tansu’nun doğumu ve ailesiyle ilgili bilinmeyenler de ele alındı. Bu süreçte, 1994 yılında bir hastanede kaybolduğu belirtilen kız bebekle Tansu arasında bağlantı bulunup bulunmadığı konusu gündeme geldi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Tansu’nun biyolojik ailesine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

HANDAN KAYA'NIN GERÇEK ADI NEYDİ? 

Handan Hemşire dosyasında öne çıkan ayrıntılardan biri, farklı isimler üzerinden gündeme gelen kimlik bilgileriydi. Programda paylaşılan bilgilere göre Handan Kaya adıyla tanınan kişinin Şükran Aktaş ismiyle bağlantısı bulunuyordu. Doğum kaydında ise Nail Çakır adının yer aldığı aktarıldı.

Şükran Aktaş adıyla bilinen kişinin ölümünden sonra yapılan adli incelemeler de kamuoyunda dikkat çekti. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, incelemelerde kişinin biyolojik cinsiyetine ilişkin bulguların ortaya çıkması olayın en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...


HANDAN HEMŞİRE'NİN KIZ TANSU KİMDİR? 

Tansu, Handan Kaya’nın kızı olarak büyüttüğü ve biyolojik ailesini bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran kişidir. Genç yaşta biyolojik annesinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Tansu’nun başvurusu, Handan Hemşire olayının kamuoyunda yeniden gündeme gelmesini sağlayan gelişmelerden biri oldu.

Tansu’nun geçmişine ilişkin araştırmalar sırasında 1994 yılında hastanede yaşandığı belirtilen bebek kaybı olayı da gündeme taşındı. Programda ele alınan gelişmeler, Tansu’nun biyolojik ailesine ilişkin soruların yanıtlanmasına yardımcı oldu.

Handan Kaya’nın ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ile Tansu’nun ailesini arama süreci, olayın birbirine bağlı iki temel yönünü oluşturdu. Bu nedenle Handan Hemşire dosyası, yıllar sonra dizi projesiyle gündeme geldiğinde de yeniden araştırılmaya başlandı.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...

HANDAN HEMŞİRE OLAYI NEDEN YENİDEN GÜNDEM OLDU? 

Handan Hemşire olayı, yaşanan gelişmelerden yıllar sonra hayatından esinlenilen Handan adlı dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı yapımın fragmanının yayınlanması, Handan Kaya’nın yaşam öyküsüne ilişkin aramaları artırdı.

Dizi projesinin duyurulmasıyla birlikte Handan Hemşire’nin gerçek kimliği, Tansu ile ilişkisi ve Müge Anlı programında ele alınan olayın ayrıntıları yeniden konuşulmaya başlandı.

Öte yandan Tansu’nun, dizinin kendi hayatıyla bağlantılı olduğu yönündeki paylaşımlara tepki gösterdiği öne sürüldü. Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler, yapımla ilgili hukuki bir girişimde bulunabileceği şeklinde yorumlandı.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...

HANDAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? 

Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı Handan dizisinin yayın tarihi ve Türkiye’de hangi kanal ya da dijital platformda izleyiciyle buluşacağına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya’nın kataloğunda yer alan yapımın, Handan Kaya’nın yaşam öyküsünden esinlendiği belirtiliyor. Ancak projenin dağıtım kataloğunda bulunması, Türkiye’deki yayın platformunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...

HANDAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? 

Handan dizisinin başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Açıklanan oyuncu kadrosunda Asude Kalebek, Yağızcan Konyalı, Murat Kılıç, Sedef Avcı ve Nursel Köse de bulunuyor. Dizide Ayta Sözeri’nin Handan karakterine hayat vermesi, Asude Kalebek’in Tansu karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yağızcan Konyalı ise Handan’ın gençliğini canlandırıyor.

Yapımın toplam sekiz bölüm olarak planlandığı ve bölümlerin yaklaşık 40 dakika sürmesinin öngörüldüğü bildiriliyor. Dizinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken senaryo ekibinde Eray Yasin Işık, Ezgi Keskin, Tansu Ayaz ve Gülsün Öz bulunuyor.

Handan Hemşire kimdir, gerçek adı ne? Handan Kaya’nın hayatı ve kızı Tansu ile yaşananlar...
ETİKETLER
#müge anlı ile tatlı sert
#Ayta Sözeri
#Handan Kaya
#Tansu
#Handan Hemşire
#Biyografi
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