İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

8 Mart Pazar günü ilk bölümü yayınlanacak olan Doktor Başka Hayatta dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol, uzun zamandan sonra yeniden ekranlardaki yerini alıyor. Hafızasını kaybeden bir doktorun sıra dışı yaşam hikayesini konu alan Doktor Başka Hayatta dizisindeki performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, izleyiciler arasında arama motorunda ismi en çok aratılanlardan oldu.

Peki Doktor Başka Hayatta dizisinin yıldız oyuncusu İbrahim Çelikkol kimdir, İbrahim Çelikkol bugüne kadar hangi dizilerde oynadı? Doktor Başka Hayatta dizisinin başrol ismi İbrahim Çelikkol tarafından merak edilenler...

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

Now kanalının yeni sezon projelerinden olan Doktor Başka Hayatta dizisinde Doktor İnan Kural rolünü üstlenen 44 yaşındaki oyuncu İbrahim Çelikkol'un özel hayatı izleyiciler arasında merakla araştırılıyor.

Peki dizideki Doktor İnan Kural gerçekte kim? İşte oyuncu İbrahim Çelikkol'un kısaca hayatı:

14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusu İbrahim Çelikkol, oyunculuk kariyerine giriş yapmadan önce ismini duyurmaya ilk olarak modellik yaparak başladı.

Hobileri arasında basketbol oynamak olan Çelikkol, basketi bıraktıkran sonra oyunculuk alanında birtakım eğitimler almıştır.

Çelikkol'un ünlü yönetmen Osman Sınav'la tanışması ise hayatında dönüm noktası olmuştu.

2008'de Pars: Narkoterör dizisi ile TV ekranlarında ilk acemiliğini atan İbrahim Çelikkol, burada "Başkomiser Şamil Baturay" rolünü üstlendi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenli olduğu bilinen yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol, bugüne dek birden fazla popüler dizide kendini göstermiş ve oyunculuk hünerlerini sergilemiştir.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR:

Doğduğun Ev Kaderindir/2021



İffet/ 2011-2012

Karadağlar/ 2010

Keskin Bıçak/ 2010

Kördüğüm/ 2015-2016

Merhamet/ 2013

Muhteşem İkili/ 2018

Reaksiyon/ 2014

Seddülbahir 32 Saat/ 2015

Siyah Beyaz Aşk/ 2017

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ekranlarda sergilediği üstün oyunculuk performansı ve karizmasıyla dikkat çeken isimlerden olan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı hayranları arasında sıklıkla araştırılıyor.

44 yaşındaki sevilen oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile dünyaevine girmiş ve iki sene sonra da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

5 yıl süren beraberliğini anlaşamamaları nedeniyle bitiren ikilide İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı.

Çelikkol ikinci evliliğini ise geçtiğimiz sene 2025'de Natalie Yarcan ile yapmıştı.