Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

Televizyon ekranlarındaki birçok popüler dizide başrol oyuncusu olarak yer alan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yeni dizisi Doktor Başka Hayatta olan ve orada Doktor İnan Kural karakterini üstlenen İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol'un merak edilen evlilik hayatı:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 00:20

8 Mart Pazar günü ilk bölümü yayınlanacak olan Doktor Başka Hayatta dizisinin başrol oyuncusu , uzun zamandan sonra yeniden ekranlardaki yerini alıyor. Hafızasını kaybeden bir doktorun sıra dışı yaşam hikayesini konu alan Doktor Başka Hayatta dizisindeki performansıyla dikkat çeken başarılı İbrahim Çelikkol, izleyiciler arasında arama motorunda ismi en çok aratılanlardan oldu.

Peki Doktor Başka Hayatta dizisinin yıldız oyuncusu İbrahim Çelikkol kimdir, İbrahim Çelikkol bugüne kadar hangi dizilerde oynadı? Doktor Başka Hayatta dizisinin başrol ismi İbrahim Çelikkol tarafından merak edilenler...

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

Now kanalının yeni sezon projelerinden olan Doktor Başka Hayatta dizisinde Doktor İnan Kural rolünü üstlenen 44 yaşındaki oyuncu İbrahim Çelikkol'un özel hayatı izleyiciler arasında merakla araştırılıyor.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

Peki dizideki Doktor İnan Kural gerçekte kim? İşte oyuncu İbrahim Çelikkol'un kısaca hayatı:

14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Türk ve sinema oyuncusu İbrahim Çelikkol, oyunculuk kariyerine giriş yapmadan önce ismini duyurmaya ilk olarak modellik yaparak başladı.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

Hobileri arasında basketbol oynamak olan Çelikkol, basketi bıraktıkran sonra oyunculuk alanında birtakım eğitimler almıştır.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

Çelikkol'un ünlü yönetmen Osman Sınav'la tanışması ise hayatında dönüm noktası olmuştu.

2008'de Pars: Narkoterör dizisi ile TV ekranlarında ilk acemiliğini atan İbrahim Çelikkol, burada "Başkomiser Şamil Baturay" rolünü üstlendi.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenli olduğu bilinen yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol, bugüne dek birden fazla popüler dizide kendini göstermiş ve oyunculuk hünerlerini sergilemiştir.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR:

Doğduğun Ev Kaderindir/2021

İffet/ 2011-2012

Karadağlar/ 2010

Keskin Bıçak/ 2010

Kördüğüm/ 2015-2016

Merhamet/ 2013

Muhteşem İkili/ 2018

Reaksiyon/ 2014

Seddülbahir 32 Saat/ 2015

Siyah Beyaz Aşk/ 2017

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ekranlarda sergilediği üstün oyunculuk performansı ve karizmasıyla dikkat çeken isimlerden olan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı hayranları arasında sıklıkla araştırılıyor.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

44 yaşındaki sevilen oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile dünyaevine girmiş ve iki sene sonra da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

5 yıl süren beraberliğini anlaşamamaları nedeniyle bitiren ikilide İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı.

Çelikkol ikinci evliliğini ise geçtiğimiz sene 2025'de Natalie Yarcan ile yapmıştı.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, evli mi? İbrahim Çelikkol, hangi dizilerde oynadı?

ETİKETLER
#oyuncu
#ekran
#dizi
#ibrahim çelikkol
#Doktor Başka Hayatta
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.