Bir dönem magazin dünyasında ismi beraber çalıştığı İbrahim Tatlıses ile anılan Tuğçe Korkmaz, çıkan aşk iddialı haberlerden sonra merak edilmeye başlanmıştı. Magazini yakından takip eden kişilerin bu dedikodular sonrasında arama motorlarında en çok arattığı başlıklar ise; "İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz kimdir?", "Tuğçe Korkmaz ile İbrahim Tatlıses sevgili mi?", "İbrahim Tatlıses ile asistanı Tuğçe Korkmaz evlendi mi?" olmuştu. Peki İbrahim Tatlıses'in asistanlığını yapan Tuğçe Korkmaz gerçekte kimdir, işte Tatlıses'in asistanı Tuğçe hakkında merak edilenler:

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz kimdir? Asistan Tuğçe Korkmaz evli mi? Magazin dünyasında İbrahim Tatlıses ile adı anılan asistanı Tuğçe Korkmaz'ın kim olduğu ve aralarındaki ilişki yeniden gündeme geldi. Tuğçe Korkmaz, İbrahim Tatlıses'in asistanıdır. Aralarında aşk dedikoduları çıkmış ancak Tatlıses, bu iddiaları reddederek Korkmaz'ın işinde gücünde ve kendisine iyi baktığını belirtmiştir. Tuğçe Korkmaz, Tatlıses'in organizasyon süreçlerini yürüten ve sahne işleyişini kontrol eden isimdir. Tuğçe Korkmaz, İbrahim Tatlıses'ten 25 yaş küçüktür. Tatlıses, Tuğçe Korkmaz'ın iş hayatında güvendiği öncelikli isimlerden biri olduğunu belirtmiştir.

İBRAHİM TATLISES'İN ASİSTANI TUĞÇE KORKMAZ KİMDİR?

Magazin gündeminde en son geçirdiği ağır virüs nedeniyle apar topar hastanelik olan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakıma alınması ve yanı başında duran kişinin evlatlarının değil de asistanı olan Tuğçe Korkmaz'ın bulunması dikkat çekmişti.

Çocuklarını tek tek odasına çağırtıp konuşma yapan İbrahim Tatlıses'in yanından hiç ayrılmayan ve geçmiş dönemlerde aralarında aşk olduğu öne sürülen Tuğçe Korkmaz'ın kim olduğu yeniden gündeme taşındı. Peki İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe kimdir?

İbo lakabıyla öne çıkan türkücü İbrahim Tatlıses'in asistanına yönelik temel bilgiler kaynaklarda mevcut olmasa da genel başlıca bazı bilgiler bulunmaktadır.

İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz ile ilgili öne çıkan bilgilerde şu detaylar mevcuttur:

- Tuğçe Korkmaz'ın İbrahim Tatlıses'in asistanı olduğu bilinmektedir.

- Sevilen türkücü İbrahim Tatlıses'in organizasyon süreçlerini profosyonel anlamda yürüten isimdir.

- İbrahim Tatlıses'in sahne almadan önceki işleyişi kontrol eden ve düzenleyen kişidir.

- İbrahim Tatlıses'ten 25 yaş küçüktür.

- Tuğçe Kokrmaz, Tatlıses'in iş hayatında güvendiği öncelikli isimlerden biri olmakla beraber iş disiplinindeki ciddiyetiyle öne çıkmaktadır.

İBRAHİM TATLISES İLE TUĞÇE KORKMAZ SEVGİLİ OLDU MU?

Bir dönem İbrahim Tatlıses ile adı aşk dedikodularına karışan Tuğçe Korkmaz'ın ünlü isimle gizlice dini nikah kıydıkları gündeme gelmişti.

Bu iddialar sonrasında sessizliğini bozan Tatlıses, aralarında iş yakınlığından başka bir durum olmadığını belirterek, “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" sözleriyle aşk söylentilerini boşa çıkarmıştı.